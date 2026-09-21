CIENA Aktie weiter aufwärts - +5,95 % - 21.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CIENA Aktie. Mit einer Performance von +5,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CIENA Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 322,40€, mit einem Plus von +5,95 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CIENA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,31 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der CIENA Aktie damit ein Gewinn von +4,85 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,42 %. Im Jahr 2026 gab es für CIENA bisher ein Plus von +51,01 %.

Während CIENA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,72 %.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,85 % 1 Monat -9,42 % 3 Monate -17,31 % 1 Jahr +159,66 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 21.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,41 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +1,24 %. Nokia notiert im Plus, mit +2,80 %.

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Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.