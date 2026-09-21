Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.09. - SE 30 stark +1,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:08) bei 25.597,53 PKT und steigt um +1,14 %.
Top-Werte: DHL Group +3,83 %, Infineon Technologies +3,17 %, Commerzbank +3,13 %
Flop-Werte: Vonovia -1,93 %, Volkswagen (VW) Vz -0,68 %, BMW -0,53 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.267,86 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +5,16 %, Elmos Semiconductor +4,62 %, flatexDEGIRO +4,31 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,54 %, Porsche Holding SE -2,43 %, AUMOVIO -2,29 %
Der TecDAX steht aktuell (13:44:38) bei 4.010,70 PKT und steigt um +1,57 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +5,16 %, Elmos Semiconductor +4,62 %, SUESS MicroTec +4,27 %
Flop-Werte: ATOSS Software -1,29 %, OHB -0,80 %, Eckert & Ziegler -0,70 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.318,87 PKT und gewinnt bisher +1,37 %.
Top-Werte: DHL Group +3,83 %, Infineon Technologies +3,17 %, Schneider Electric +3,11 %
Flop-Werte: ENI -1,69 %, Wolters Kluwer -0,86 %, Hermes International -0,80 %
Der AT 20 steht bei 6.897,35 PKT und gewinnt bisher +1,31 %.
Top-Werte: BAWAG Group +3,20 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,89 %, Raiffeisen Bank International +2,66 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,61 %, EVN -0,09 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.963,84 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +6,21 %, Givaudan +4,28 %, ABB +3,55 %
Flop-Werte: Geberit +0,07 %, Swiss Re +0,34 %
Der SE 30 steht bei 3.313,95 PKT und gewinnt bisher +1,70 %.
Top-Werte: ABB +3,55 %, Sandvik +3,36 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +3,21 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,32 %, Essity Registered (B) +0,74 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.830,00 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: Viohalco +5,64 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +5,60 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +5,33 %
Flop-Werte: Allwyn -1,75 %, Jumbo -0,55 %, Piraeus Port Authority -0,48 %
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