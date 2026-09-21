Die Lawson 5-Bohrung von MAX Power zielt auf das Potenzial für Natürlichen Wasserstoff im aktuellen Zielgebiet sowie im weiterreichenden Genesis Trends ab, der sich über mehr als 475 Km bis nach North Dakota erstreckt

Im Vorfeld eines umfangreichen Bohrabschlussprogramms im Lawson-Komplex, das darauf abzielt, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung einer aufstrebenden neuen Primärenergiequelle zu bestätigen, ebnet die 30 km lange Step-out-Bohrung bei Lawson 5 den Weg für eine vielversprechende neue Explorationsphase, die auf das Potenzial von natürlichem Wasserstoff im gesamten Becken von Saskatchewan abzielt.

Neues Video: Das nächste Kapitel

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Regina, SK – 21. September 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, den folgenden aktuellen Bericht zu Exploration und Betrieb vorzulegen, während sich die Teams auf die Mobilisierung für intensivierte Bohrarbeiten vorbereiten, die darauf abzielen, sowohl die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff im Lawson-Komplex als auch das geologische Potenzial des gesamten 475 km langen (~300 Meilen) Genesis-Trends, der sich vom südlichen Zentral-Saskatchewan bis zur Grenze zu North Dakota erstreckt, noch weiter auszubauen.

Highlights

Die Savanna-Bohranlage Nr. 629 und ihr Team bereiten sich auf den Einsatz für die bislang größte Step-out-Bohrung (Lawson 5) im Rahmen der Lawson-Entdeckung vor, wobei ein Gebiet etwa 27 bis 31 km nordöstlich der aktuellen Entdeckung im Visier ist, die durch die ersten vier Bohrlöcher – Lawson 1 bis Lawson 4 – repräsentiert wird. Die Savanna-Bohranlage Nr. 629 ist eine Top-Drive-Teleskop-Doppelbohranlage;

Lawson 5 verfolgt zwei Hauptziele, die jeweils das Potenzial des umfassenderen Genesis-Trends prüfen – von West nach Ost über einen 30 km breiten Mobilitätsgürtel sowie von Nord nach Süd entlang der „Salt Wall“, die den Prairie-Evaporit flankiert, der sich über 475 km (~300 Meilen) entlang des Genesis-Trends bis zur Grenze zu North Dakota erstreckt;

Lawson 4 wurde erfolgreich verrohrt und zementiert, nachdem bei den Bohrungen die bislang höchsten Messwerte für natürlichen Wasserstoff bei Lawson festgestellt wurden – ein mächtiges Reservoir aus dem unteren Kambrium mit hoher Permeabilität und Porosität, exotischen Terran-Muttergesteinen sowie einer subvertikalen Krustenverwerfung (Konduit) mit unbekannter Tiefenausdehnung im präkambrischen Grundgebirgskomplex.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: „Lawson 5 wird uns die Informationen liefern, die wir hinsichtlich eines weiteren wichtigen Fall- und Dichtungsmechanismus auf dem Genesis Trend benötigen – über die bereits identifizierten hinaus – sowie weitere Daten, um ein aggressives Explorationsprogramm entlang des breiteren Salt-Wall-Korridors zu starten, der sich in Nord-Süd-Richtung über mindestens 475 km erstreckt. Darüber hinaus wird Lawson 5 das West-Ost-Potenzial in Aufwärtsrichtung der aktuellen Entdeckung über einen mobilen Gurt hinweg prüfen. Angesichts unseres Vertrauens in die wissenschaftlichen Erkenntnisse führt dies rasch zu einem noch robusteren Programm von Explorationsbohrungen bei Genesis und an anderen Standorten, parallel zu einem umfangreichen Fertigstellungsprogramm für die Lawson-Entdeckungsbohrlöcher, dessen Beginn in Kürze geplant ist. All dies wird einen enormen Zustrom neuer Daten in MAXX LEMI bewirken, unsere KI-gestützte firmeneigene Plattform, für die Kyndryl eine Kommerzialisierungsstrategie entwickelt (siehe Pressemitteilung vom 18. September 2026).“

Aktuelles zur Bracken-Bohrung

Während Lawson 5 den bislang größten „Step-out“ im Zusammenhang mit dem aktuellen Entdeckungsgebiet darstellt, erstreckte sich die Bracken-Bohrung entlang der Grenze zwischen Saskatchewan und Montana, die Anfang dieses Jahres fertiggestellt wurde, über 325 km vom Lawson-Komplex bis zu den Grasslands-Projekten im Südwesten und unterstrich das Potenzial von natürlichen Wasserstoffvorkommen in Saskatchewan auf Beckenebene (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2026).

Eine unabhängige petrophysikalische Bewertung durch GLJ Ltd. („GLJ“), eines der weltweit führenden Energieberatungsunternehmen, identifizierte bei Bracken mehrere vielversprechende Zonen mit natürlichem Wasserstoff und Helium. Die Bohrung wurde erfolgreich verrohrt und zementiert, und bei Bracken ist ein kurzfristiges Fertigstellungsprogramm geplant, das zeitlich mit den Fertigstellungen bei Lawson zusammenfällt.

Abbildung 1 – Der Genesis-Trend

Warum dies für Investoren wichtig ist

Lawson 5 markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte von MAX Power. Die ersten vier Lawson-Bohrlöcher haben schrittweise Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Naturwasserstoffsystem definiert. Nun erweitert MAX Power seine Aktivitäten um etwa 30 km in nordöstlicher Richtung, um mit der Erkundung eines potenziell weitaus größeren Gebiets zu beginnen – unter anderem soll untersucht werden, ob sich die bei Lawson identifizierte geologische Struktur bis zur „Salt Wall“ und über den gesamten 475 km langen „Genesis Trend“ erstreckt. Da auch Bracken, etwa 325 km südwestlich auf einem anderen Trend, mehrere vielversprechende Zonen für natürlichen Wasserstoff und Helium aufweist, gehen die Möglichkeiten zunehmend über die Grenzen eines einzelnen Entdeckungsgebiets hinaus.

Die übergeordnete These bezieht sich auf das gesamte Becken. Die Komplettierungstests bei Lawson und Bracken werden zunächst die Durchflussmenge, die Zusammensetzung und die Förderbarkeit untersuchen, während Lawson 5 zudem den ersten großen Schritt zur Erprobung des Umfangs entlang eines weitaus größeren geologischen Korridors darstellt, der sich potenziell über die gesamte „Salt Wall“ erstreckt, die die gesamte östliche Grenze von Genesis säumt. Jede neue Bohrung erweitert zudem den firmeneigenen geologischen, geophysikalischen und reservoirbezogenen Datensatz, der in MAXX LEMI einfließt, und schafft so eine wachsende Informationsschicht neben den Explorationsanlagen von MAX Power.

Lawson hat die erste unterirdische Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in Kanada erzielt. In der nächsten Phase geht es darum, die Förderbarkeit nachzuweisen und zu prüfen, wie groß diese Chance für natürlichen Wasserstoff auf Beckenebene tatsächlich werden könnte.

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 2,305EUR auf Tradegate (21. September 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

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