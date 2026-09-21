RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain gab in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals ab, die am 24. September von H&M anstehen. Er geht davon aus, dass die Umsatzdynamik und der Ausblick entscheidende Faktoren für die Bewertung des Modekonzerns bleiben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 14,42EUR auf Tradegate (21. September 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.





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