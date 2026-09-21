Token-Aktien im Aufwind
Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie
Humanoide Roboter gehen in die Massenproduktion: Ubtech plant mehr als 10.000 Stück pro Jahr. Siemens liefert die digitale Fabrik dahinter – und könnte so zum stillen Gewinner des Robotik-Booms werden.
- Humanoide Roboter starten in die Massenproduktion
- SEC ebnet den Weg für tokenisierte US-Aktien
- Novo enttäuscht, Rückversicherer im Duell
SEC öffnet die Tür für tokenisierte Aktien – wer profitiert am meisten?
Die SEC ebnet erstmals einen regulatorisch abgesicherten Weg für den Handel tokenisierter US-Aktien direkt auf der Blockchain. Neue sogenannte Tokenized Securities Venues sollen bestimmte Aktien über Automated Market Maker und Liquidity Pools handeln dürfen, ohne sofort sämtliche Pflichten einer klassischen US-Börse erfüllen zu müssen.
Auch ausgewählte Liquiditätsanbieter erhalten begrenzte regulatorische Ausnahmen. Damit könnte eine der größten Hürden für den institutionellen Handel mit tokenisierten Wertpapieren fallen. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Welche Unternehmen profitieren am stärksten, wenn der Aktienhandel tatsächlich auf die Blockchain wandert?
20-Milliarden-Pipeline – warum straft die Börse Novo trotzdem ab?
Novo Nordisk verspricht bis 2035 mehr als 150 Milliarden Dänische Kronen Pipeline-Umsatz, über fünf neue Multi-Blockbuster und deutlich mehr Phase-3-Projekte. Doch Anleger reagieren enttäuscht: Die Aktie verliert rund 6 Prozent.
Der Grund: Bei Wachstum und Marge bleibt Novo vage, ein großer Zukauf bleibt aus. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Reichen neue Medikamente wirklich für den Turnaround – oder braucht Novo einen größeren Befreiungsschlag?
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Rückversicherer im Duell Munich Re vs. Swiss Re – wer hat 2026 die Nase vorn?
Zwei Rückversicherungsriesen, zwei unterschiedliche Strategien: Munich Re setzt neben dem klassischen Rückversicherungsgeschäft auf ERGO und ist damit breiter aufgestellt. Swiss Re bleibt stärker vom globalen Rückversicherungsmarkt, den Erneuerungsrunden und dem Schadenverlauf abhängig.
Spannend ist: Bei beiden liegt der Analystenkonsens beim Nettogewinn inzwischen über den offiziellen Unternehmenszielen. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Welche Aktie bietet aktuell das stärkere Gesamtpaket – Munich Re oder Swiss Re?
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Nach OpenAI verschiebt auch Anthropic sein IPO
Thema des Tages: SEC schiebt Token-Aktien an
5 Profiteure der neuen Regelung
Ein spekulativer Profiteur der SEC-Regelung
Novo: Kapitalmarkt überzeugt nicht
Siemens: Robotik-Traumduo mit Ubtech
Aktienduell: Munich Re vs. Swiss Re
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge