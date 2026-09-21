🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Token-Aktien im Aufwind

    1397 Aufrufe 1397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie

    Humanoide Roboter gehen in die Massenproduktion: Ubtech plant mehr als 10.000 Stück pro Jahr. Siemens liefert die digitale Fabrik dahinter – und könnte so zum stillen Gewinner des Robotik-Booms werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Humanoide Roboter starten in die Massenproduktion
    • SEC ebnet den Weg für tokenisierte US-Aktien
    • Novo enttäuscht, Rückversicherer im Duell
    Token-Aktien im Aufwind - Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie
    Foto: wallstreetONLINE

    SEC öffnet die Tür für tokenisierte Aktien – wer profitiert am meisten?

    Die SEC ebnet erstmals einen regulatorisch abgesicherten Weg für den Handel tokenisierter US-Aktien direkt auf der Blockchain. Neue sogenannte Tokenized Securities Venues sollen bestimmte Aktien über Automated Market Maker und Liquidity Pools handeln dürfen, ohne sofort sämtliche Pflichten einer klassischen US-Börse erfüllen zu müssen.

    Auch ausgewählte Liquiditätsanbieter erhalten begrenzte regulatorische Ausnahmen. Damit könnte eine der größten Hürden für den institutionellen Handel mit tokenisierten Wertpapieren fallen. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Welche Unternehmen profitieren am stärksten, wenn der Aktienhandel tatsächlich auf die Blockchain wandert?

    20-Milliarden-Pipeline – warum straft die Börse Novo trotzdem ab?

    Novo Nordisk verspricht bis 2035 mehr als 150 Milliarden Dänische Kronen Pipeline-Umsatz, über fünf neue Multi-Blockbuster und deutlich mehr Phase-3-Projekte. Doch Anleger reagieren enttäuscht: Die Aktie verliert rund 6 Prozent.

    Der Grund: Bei Wachstum und Marge bleibt Novo vage, ein großer Zukauf bleibt aus. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Reichen neue Medikamente wirklich für den Turnaround – oder braucht Novo einen größeren Befreiungsschlag?

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beides
    Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    → Prämie sichern    .

     

    Rückversicherer im Duell Munich Re vs. Swiss Re – wer hat 2026 die Nase vorn?

    Zwei Rückversicherungsriesen, zwei unterschiedliche Strategien: Munich Re setzt neben dem klassischen Rückversicherungsgeschäft auf ERGO und ist damit breiter aufgestellt. Swiss Re bleibt stärker vom globalen Rückversicherungsmarkt, den Erneuerungsrunden und dem Schadenverlauf abhängig.

    Spannend ist: Bei beiden liegt der Analystenkonsens beim Nettogewinn inzwischen über den offiziellen Unternehmenszielen. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Welche Aktie bietet aktuell das stärkere Gesamtpaket – Munich Re oder Swiss Re?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Nach OpenAI verschiebt auch Anthropic sein IPO

    Thema des Tages: SEC schiebt Token-Aktien an

    Robinhood muss nachlegen

    5 Profiteure der neuen Regelung

    Ein ETF für Tokenisierung

    Ein spekulativer Profiteur der SEC-Regelung

    Grönland-Aktien in Höhenflug

    Novo: Kapitalmarkt überzeugt nicht

    DAX: Erholung von Freitag

    Siemens: Robotik-Traumduo mit Ubtech

    Vonovia: Angst vor Enteignung

    VW: Reißleine gezogen

    Depots: Robinhood zieht an

    Aktienduell: Munich Re vs. Swiss Re

    Zuschauerfragen

     

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
    → Jetzt teilnehmen    .

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Token-Aktien im Aufwind Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie Humanoide Roboter gehen in die Massenproduktion: Ubtech plant mehr als 10.000 Stück pro Jahr. Siemens liefert die digitale Fabrik dahinter – und könnte so zum stillen Gewinner des Robotik-Booms werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     