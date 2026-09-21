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    Isar Aerospace

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    Mitgründer verlässt Raketen-Startup

    Für Sie zusammengefasst
    • Isar-Technikchef Fleischmann wechselt zu Bavaria
    • Can Araz übernimmt die CTO-Nachfolge bei Isar
    • Bavaria entwickelt Orbit-Computer für Echtzeitdaten
    Isar Aerospace - Mitgründer verlässt Raketen-Startup
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    OTTOBRUNN (dpa-AFX) - Nur gut zwei Wochen nach dem erfolgreichen Start seiner Rakete verliert das Weltraum-Startup Isar Aerospace seinen Technikchef. Mitgründer Josef Fleischmann legt die Aufgabe als CTO nieder, um im von ihm neu gegründeten Unternehmen Bavaria Instruments andere Weltraumtechnologien zu entwickeln. Seine Beteiligung an Isar Aerospace behält er nach Angaben einer Sprecherin. Nachfolger als CTO wird Can Araz.

    "Bei Isar Aerospace haben wir gezeigt, dass erstklassige Ingenieurskunst auch in Europa in echte Produktionskapazitäten übersetzt werden kann. Jetzt geht es darum, weitere kritische Technologien in Produkte, Geschäftsmodelle und Ergebnisse zu übersetzen", sagt Fleischmann. "Mit Bavaria Instruments setze ich diese Mission fort."

    Für seinen Nachfolger findet Fleischmann lobende Worte: Araz habe "von Anfang an zum Aufbau unserer Technologie beigetragen. Er vereint fundiertes technisches Fachwissen mit einem einzigartigen Verständnis unserer Systeme und ist hervorragend geeignet, unsere Technologie- und Entwicklungsorganisation in die nächste Phase zu führen."

    Bavaria Instruments will sich zunächst auf Computing Technologien für den Orbit konzentrieren. Dadurch sollen Daten direkt im All verarbeitet werden und so die Echtzeit-Auswertung von Erdbeobachtungsdaten oder das autonome Agieren und Zusammenarbeiten von Raumfahrzeugen verbessern./ruc/DP/mis







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