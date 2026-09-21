Linke pocht auf Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen

"Die Berlinerinnen und Berliner haben sich für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne entschieden", fügte sie hinzu. Sie sei angetreten, dies nun auch umzusetzen als ein Instrument gegen die Mietenkrise und gegen Spekulation mit Wohnraum in der Hauptstadt.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke-Politikerin Elif Eralp will nach ihrem Wahlsieg in Berlin eine Enteignung von Wohnungskonzernen gegen Entschädigung in den Mittelpunkt möglicher Koalitionsverhandlungen stellen. "Für mich ist ganz klar, dass in einer Regierung auch vergesellschaftet werden muss, weil es ein klares Votum, einen demokratischen Auftrag an alle Parteien dazu gegeben hat", sagte Eralp und verwies auf einen erfolgreichen Volksentscheid 2021.

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Kompromisse möglich?



"Natürlich werden wir auch Kompromisse eingehen müssen, das ist ja klar", sagte Eralp weiter. Aber 2021 sei ein demokratischer Auftrag an alle Parteien gegangen. "Und man muss sagen, dass auch SPD- und Grünen-Parteitage sich für die Vergesellschaftung ausgesprochen haben", fügte Eralp mit Blick auf ihre möglichen Koalitionspartner hinzu. "Deswegen werde ich mit diesem klaren Ziel in die Verhandlungen gehen und dafür sorgen."

Linke stärkste Kraft



Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag war die Linke laut dem vorläufigen Ergebnis mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft vor der CDU geworden. Eralp will nun eine Koalition mit Grünen und SPD schmieden. SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat sich gegen Enteignungen positioniert.

Nach den Worten Eralps hat der geschäftsführende Landesvorstand der Linken klar empfohlen, Grünen und SPD Sondierungsgespräche anzubieten. Am Abend berate der erweiterte Landesvorstand darüber, an diesem Freitag ein Parteitag. Sie erwarte ein klares Mandat für solche Gespräche, sagte Eralp./kr/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 16,06 auf Tradegate (21. September 2026, 13:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,16 %/+94,06 % bedeutet.



