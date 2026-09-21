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    Traction Uranium bereitet sich im Uranprojekt Aurora auf Testbohrungen vor

    Traction Uranium bereitet sich im Uranprojekt Aurora auf Testbohrungen vor
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die ersten Testbohrungen im Bereich vorrangiger Zielzonen mit erhöhter Konduktivität sind im Herbst 2026 geplant

     

    21. September 2026, (Calgary, Alberta) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) gibt bekannt, dass im Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“), das sich im Athabasca-Becken der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet, im Herbst 2026 ein Diamantbohrprogramm geplant ist. Besitzer und Betreiber des Projekts Aurora ist die Firma Cosa Resources Corp. („Cosa“). Traction hat mit Cosa eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % der Konzessionsanteile am Projekt Aurora, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Auflagen, abgeschlossen. Gemäß der Optionsvereinbarung wird Cosa die Umsetzung des von Traction geplanten und finanzierten Programms übernehmen.

     

    Das geplante Programm dient aus aktueller Sicht der Untersuchung vorrangiger Zielzonen mit erhöhter Konduktivität, die im Zuge der Auswertung der VTEM-Messung im Jahr 2024 ermittelt wurden. Zur Reihung der Ziele wurden auch die Ergebnisse der flächendeckenden luftgestützten radiometrischen und magnetischen Messung im Jahr 2026 sowie weitere verfügbare geologische und geophysikalische Daten herangezogen. Besonderer Wert wurde dabei auf Konduktivitätssignale in der Nähe radiometrischer Anomalien gelegt, die als potenziell mit uranführenden Quellen in Zusammenhang stehend interpretiert werden.

     

    „Nachdem die luftgestützte Messung nun abgeschlossen ist, bereiten wir uns im Projekt Aurora auf Testbohrungen vor“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. „Die mittels VTEM identifizierten leitfähigen Strukturen, die mit den neuen radiometrischen und magnetischen Daten abgeglichen wurden, liefern uns eine klare Auswahl an vorrangigen Zielen für dieses Programm. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cosa und werden über die entsprechenden Ergebnisse berichten, sobald uns diese vorliegen.“

     

    Qualifizierte Person

     

    Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

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