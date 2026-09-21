Arbeitgeberverband
Längeres Arbeiten darf kein Tabu sein
- Südwestmetall fordert längere Arbeitszeiten
- Kostensenkung soll den Produktionsstandort sichern
- IG Metall lehnt eine längere Arbeitszeit ab
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall hat von der Gewerkschaft IG Metall gefordert, in der kommenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie auch über längere Arbeitszeiten zu verhandeln. "Wir brauchen Kostensenkung, um den Produktionsstandort zu stabilisieren", sagte Peter Sebastian Krause in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Längere Arbeitszeiten dürfen da keine Tabuzone sein."
Krause forderte keine pauschale Abkehr von der 35-Stunden-Woche. Man müsse im Tarifvertrag aber "Lösungsräume schaffen, die es den Unternehmen erlauben, Kosten zu senken, wo das nötig ist". Dies gelte besonders dann, wenn andernfalls Investitionen in Deutschland nicht möglich seien. Längere Arbeitszeiten ohne Lohneinbußen könnten auch aus Sicht der Beschäftigten zu den weniger schmerzhaften Lösungen gehören, so Krause.
Alte Grundsatzdebatte um Arbeitszeiten neu entfacht
Die Führungsriege des Autoherstellers Mercedes hatte im August eine alte Grundsatzdebatte um Arbeitszeiten neu entfacht. Aufsichtsratschef Martin Brudermüller regte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche an - für dasselbe Gehalt. In der deutschen Autoindustrie ist bei den tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard - auch bei Mercedes-Benz . Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht.
Die IG Metall hatte als Reaktion auf den Vorstoß des Mercedes-Vorstands im August bundesweit zu Protesten bei dem Autobauer aufgerufen. Am Mittwoch möchte sie nun über ihre Forderungen für die kommende Tarifrunde entscheiden. Ein Aufweichen der 35-Stunden-Woche lehnt die Gewerkschaft bisher ab./mxx/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 44,09 auf Tradegate (21. September 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +17,98 %/+27,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dass es in der nächsten Zeit bei MB und auch bei den meisten anderen Autobauern noch ungemütlicher wird, kann sehr gut sein! Das ist übrigens auch einer der Gründe warum ich jetzt mehrfach gekauft habe. Meine Strategie ist antizyklisch ausgerichtet, ich rechne aber nicht damit bei meinen jeweiligen Teilkäufen immer den tiefsten Kurs zu treffen - wenn ich das könnte, würde ich eher Lotto spielen und damit mehr Geld verdienen. 😉