JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 35,78EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00 € , was eine Steigerung von +2,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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