JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 35,78EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
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