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    85.000 durchbrochen

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    Bitcoin so hoch wie seit Januar nicht mehr!

    Bitcoin schießt über 85.000 US-Dollar und erreicht damit den höchsten Stand seit Januar. Ein massiver Short-Squeeze zwingt die Krypto-Bären in die Knie.

    Für Sie zusammengefasst
    85.000 durchbrochen - Bitcoin so hoch wie seit Januar nicht mehr!
    Foto: Dall-E

    Bitcoin setzt seine rasante Erholung fort und steigt am Montag zeitweise über die Marke von 85.000 US-Dollar. Damit erreicht die größte Kryptowährung den höchsten Stand seit Januar. Für zusätzlichen Schub sorgt ein massiver Short-Squeeze. Innerhalb einer Stunde wurden Positionen im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar liquidiert.

    Bitcoin legt in vier Tagen mehr als 11 Prozent zu

    Am Montagnachmittag notiert Bitcoin mehr als 5,3 Prozent im Plus. Seit Beginn der Rallye am Freitag summiert sich der Kursanstieg innerhalb von vier Tagen auf über 11 Prozent.

    Trotz der kräftigen Erholung bleibt die Kryptowährung deutlich von ihrem Rekordhoch entfernt. Im Oktober 2025 hatte Bitcoin bei rund 126.000 US-Dollar ein Allzeithoch erreicht. Vom Rekordniveau fehlen damit weiterhin mehr als 30 Prozent.

    Bitcoin steht nicht allein mit Kursgewinnen da. Ethereum steigt um 5,9 Prozent auf 2.725 US-Dollar. Noch stärker präsentiert sich XRP mit einem Plus von 8,3 Prozent auf 1,49 US-Dollar.

    Short-Squeeze beschleunigt die Rallye

    Ein wichtiger Treiber der jüngsten Kursbewegung sind Händler, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und nun aus ihren Positionen gedrängt werden. Daten von CoinGlass zufolge wurden innerhalb einer Stunde Krypto-Positionen im Volumen von 313 Millionen US-Dollar liquidiert. Mehr als 300 Millionen US-Dollar davon entfielen auf Short-Positionen, 96 Prozent des gesamten Liquidationsvolumens.

    Allein bei Bitcoin wurden innerhalb dieser Stunde Positionen im Wert von etwa 226 Millionen US-Dollar geschlossen, bei Ethereum waren es knapp 59 Millionen US-Dollar.

    Über einen Zeitraum von 24 Stunden summierten sich die Liquidationen auf mehr als 700 Millionen US-Dollar. Short-Positionen machten dabei den weitaus größten Teil aus.

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    Ist der "Krypto-Winter" vorbei?

    Unter Marktbeobachtern wächst die Hoffnung, dass die Schwächephase am Kryptomarkt ihrem Ende entgegengeht. Matt Hougan, Investmentchef von Bitwise, sagte gegenüber CNBC, der "Krypto-Winter" sei seiner Einschätzung nach vorbei. Er erwartet sogar den stärksten und längsten Bullenmarkt in der Geschichte des Kryptomarktes. Trotz der vorherigen Kursverluste hätten sich die Fundamentaldaten verbessert, unter anderem durch eine höhere Blockchain-Aktivität und das zunehmende Engagement großer Finanzkonzerne wie BlackRock.

    Auch Analysten von BTIG zeigen sich zuversichtlich. Solange Bitcoin die Marke von 75.000 US-Dollar hält, sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 90.000 US-Dollar. Zusätzlichen Rückenwind könnte laut Hougan eine Kapitalrotation aus KI-Aktien in Kryptowährungen liefern.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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