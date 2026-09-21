BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der jüngste Anstieg der Strom- und Gaspreise dürfte zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse europäischer Versorger haben, da die Kunden einen Großteil der für dieses Jahr prognostizierten Stromerzeugung bereits über Lieferverträge abgesichert hätten, schrieb Jorge Alonso Suils am Freitag. Jedoch werde das Aufwärtspotenzial ab 2027 und insbesondere ab 2028 attraktiver, da sich die höheren Terminpreise in den Portfolios niederschlagen und zusätzliche Rentabilität aus noch nicht verlängerten Endkundenverträgen resultieren könnte./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 20,32EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.





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