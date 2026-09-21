🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Evers

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner CDU zu jedem Zeitpunkt gesprächsbereit

    Für Sie zusammengefasst
    • Evers hält Bündnis mit Grünen und SPD im Blick
    • CDU verliert deutlich und verpasst ihr Wahlziel
    • Linke gewinnt klar und soll Regierungsbildung starten
    Evers - Berliner CDU zu jedem Zeitpunkt gesprächsbereit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will ein rechnerisch mögliches Bündnis mit Grünen und SPD im Blick behalten. "Wir sind zu jedem Zeitpunkt mit den Parteien der gesellschaftlichen Mitte gesprächsbereit, im Sinne unserer Stadt Verantwortung zu übernehmen. Das liegt aber nicht allein an uns", sagte Evers einen Tag nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Zunächst sei es aber Aufgabe der Linken als Wahlsieger, Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung zu führen.

    Bei der Wahl am Sonntag hatte die Berliner CDU nur 18,8 Prozent der Zweitstimmen erreicht und damit knapp 10 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023 verloren. Das Ziel, die stärkste Partei zu werden, hat die bisher regierende CDU damit deutlich verpasst, die Linke gewann die Wahl klar mit 25,7 Prozent.

    Es ist rechnerisch allerdings möglich, dass die CDU zusammen mit Grünen und SPD ein Regierungsbündnis eingeht. Die drei Parteien stellen zusammen 82 der 158 Parlamentarier im neuen Berliner Abgeordnetenhaus. Linke, Grüne und SPD kommen zusammen auf 95 Parlamentarier./uk/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Evers Berliner CDU zu jedem Zeitpunkt gesprächsbereit Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will ein rechnerisch mögliches Bündnis mit Grünen und SPD im Blick behalten. "Wir sind zu jedem Zeitpunkt mit den Parteien der gesellschaftlichen Mitte gesprächsbereit, im Sinne unserer Stadt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     