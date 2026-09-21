BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Rekordniedrige Pegelstände europäischer Flüsse im laufenden Jahr, insbesondere von Rhein und Donau, stellten das Flusskreuzfahrtgeschäft auf den Prüfstand, schrieb Richard Clarke am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Reisekonzerne diversifizierten aber schon zunehmend ihre Geschäftsmodelle - unabhängig von Klimasorgen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 6,618EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.





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