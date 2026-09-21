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    Red Sea Global und die Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group weihen das Red Sea Hospital ein

    - Das neue Krankenhaus treibt die Vision von RSG für ein integriertes Gesundheitsökosystem an allen Standorten voran

    RIAD, Saudi-Arabien, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft von S.E. Fahad Abdulrahman AlJalajel, Gesundheitsminister des Königreichs Saudi-Arabien, sowie Red Sea Global (RSG), der Entwickler der regenerativen Tourismusdestinationen „The Red Sea" und „AMAALA", hat heute in strategischer Partnerschaft mit der Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) das „The Red Sea Hospital" eingeweiht. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung von „The Red Sea" und verbessert den Zugang zu moderner medizinischer Versorgung für Mitarbeiter, Anwohner, lokale Gemeinschaften und Gäste.

    Das hochmoderne Krankenhaus, das von HMG – einem der führenden Gesundheitsdienstleister Saudi-Arabiens – verwaltet und betrieben wird, vereint fortschrittliche medizinische Versorgung, erfahrenes medizinisches Fachpersonal und moderne Technologie und unterstreicht damit das Engagement von RSG und HMG für die Schaffung sicherer, widerstandsfähiger und vollständig integrierter Reiseziele. Durch diese Partnerschaft werden die Fachkompetenz von RSG bei der Entwicklung integrierter Standorte mit der Erfahrung von HMG in den Bereichen moderne Gesundheitsversorgung, klinischer Betrieb und digital gestützte medizinische Dienstleistungen vereint.

    „Die Eröffnung des Red Sea Hospital ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unseres Versprechens, umfassende Reiseziele zu schaffen, an denen Menschen unbesorgt zu Besuch kommen, leben und arbeiten können." Zu einem Reiseziel von Weltklasse gehört weit mehr als nur außergewöhnliche Resorts und Erlebnisse; es erfordert eine Infrastruktur und Dienstleistungen, die es Menschen und Gemeinden ermöglichen, sich zu entfalten. „Durch unsere Partnerschaft mit HMG verbinden wir eine auf die gesamte Region ausgerichtete Planung mit fundiertem Fachwissen im Gesundheitswesen, um ein flexibles und integriertes Gesundheitsökosystem im gesamten Gebiet des Roten Meeres zu schaffen", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

    Das Red Sea Hospital bietet Notfallversorgung, stationäre und ambulante Behandlung, Fachkliniken, chirurgische Einrichtungen sowie integrierte digitale Gesundheitsdienste an. Das Krankenhaus verfügt über eine vollständige Zulassung des Gesundheitsministeriums und wurde so konzipiert, dass es lokalen und internationalen Standards entspricht. Es verbindet modernste Technologie mit einer patientenorientierten Versorgung, um eine nahtlose und bedarfsgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.

    Herr Faisal Al Nassar, Präsident und CEO der Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Red Sea Global spiegelt unser gemeinsames Bestreben wider, ein Gesundheitsmodell zu etablieren, das den Anforderungen eines Reiseziels von Weltklasse gerecht wird. Das Red Sea Hospital vereint die klinische Expertise von HMG, erfahrene medizinische Teams, modernste Technologie und einen patientenorientierten Ansatz mit der Vision von RSG, ein vollständig integriertes Reiseziel zu schaffen."

    Die Eröffnung stellt den nächsten wichtigen Schritt beim Ausbau von „Red Sea Health" dar, der Gesundheitsmarke von RSG, die gegründet wurde, um an allen Standorten integrierte medizinische Dienstleistungen auf Weltklasseniveau anzubieten. Das von HMG geführte Red Sea Hospital wird als zentraler klinischer Bestandteil dieses umfassenden Gesundheitsökosystems fungieren und dabei auf die medizinische und betriebliche Expertise von HMG zurückgreifen. Das Gesundheitsnetzwerk soll sechs Apotheken sowie ein spezielles medizinisches Notfallsystem umfassen, das schnelle Einsätze und Krankentransporte ermöglicht.

    Die Partnerschaft unterstützt die Ziele der „Saudi Vision 2030", indem sie den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert, die Lebensqualität fördert und das weitere Wachstum des Tourismussektors des Königreichs ermöglicht.

    Seit der Begrüßung seiner ersten Gäste im Jahr 2023 hat das Rote Meer sein Angebot an Ferienanlagen, Infrastruktur und wichtigen Dienstleistungen kontinuierlich erweitert. Derzeit gibt es an diesem Reiseziel 11 geöffnete Hotels, und in den kommenden Monaten sollen sechs weitere Resorts auf der Insel Shura eröffnet werden. Der Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der Reisezielreife und trägt zu einem sicheren, reibungslosen und ganzheitlichen Erlebnis für Besucher, Einwohner und Mitarbeiter bei.

    The Red Sea Hospital

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