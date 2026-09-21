UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jährliche Investorentag in New York am 28. September dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, schrieb Henri Patricot in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er sieht sowohl für die Gewinne als auch für die Ausschüttungen des Öl- und Gaskonzerns kurzfristig erheblich Luft nach oben. Zudem erwarte er eine sich verbessernde Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung in den Jahren ab 2030./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 79,16EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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