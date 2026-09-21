BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stärke im Servergeschäft helfe Intel, wieder auf die Füße zu kommen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Management./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 100,1EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.





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