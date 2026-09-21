AMS-Osram nach Produktenews im Bereich KI mit Kurssprung

AMS-Osram legen bis zum frühen Nachmittag um fast ein Fünftel auf 20,50 Franken zu. Das Jahreshoch von Ende Mai liegt bei 23,85 Franken. Im Vergleich zu Ende 2025 hat der Aktiekurs aber immer noch rund 160 Prozent zugelegt.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von AMS-Osram haben am am Montag kräftig zugelegt. Der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller hatte zuvor am Morgen einen Erfolg im Bereich Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren vermeldet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

AMS erzielte eigenen Angaben zufolge einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für den Ausbau von KI. An der Fachkonferenz ECOC 2026 in Málaga will die Gesellschaft gemeinsam mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstrieren.

Die Analysten der UBS bewerteten die Nachricht positiv. Der Ausbau des Ökosystems für Micro-Array-Verbindungen signalisiere Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung, insbesondere im Bereich der Glasfaser, einer zentralen Herausforderung. Dies und das neue Dünnschicht-VCSEL-Produkt eröffneten den Zugang zu anderen Architekturen, wobei sich VCSEL als konkurrierender "Slow-and-Wide"-Ansatz zu MicroLED herauskristallisiere.

AMS Osram biete mit Abstand das größte Aufwärtspotenzial im globalen Halbleitersektor, heißt es zudem vom Analysehaus Jefferies. Die Branche suche nach stromsparenden Alternativen zu den derzeit verwendeten Indiumphosphid-Lasern mit hohem Stromverbrauch. Welche der Technologien sich letztendlich durchsetzen wird, sei zwar noch unklar.

Durch das Angebot beider Alternativen (Micro-LEDs und Micro-VCSELs) sei AMS Osram jedoch einzigartig positioniert, um vom Wachstum der Branche und von neuen "Scale-up", "Scale-out" und "Scale-in"-Anwendungen zu profitieren. Und zwar unabhängig davon, welche Technologie zum Einsatz kommt, so die Analysten von Jefferies. An der ECOC 2026 würden AMS-CEO Aldo Kamper und ein neuer Mitarbeiter teilnehmen, den das Unternehmen Nvidia abgeworben habe./ys/ra/AWP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 194,7 auf Tradegate (21. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +53,53 %/+104,71 % bedeutet.



