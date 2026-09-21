JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte Plan des Getränkekonzerns hänge nicht von einer rasanten Erholung in den USA ab, schrieb Edward Mundy am Freitag. Das dortige Geschäft müsse sich aber von einer Belastung zu einem weitgehend neutralen Faktor entwickeln. Für den Fall einer Branchenerholung sieht er sowohl für die Gewinne als auch für die Einstufung der Aktie deutlich Spielraum mach oben./gl/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 18,70EUR auf Tradegate (21. September 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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