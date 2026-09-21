SUESS MicroTec Aktie bestätigt den positiven Trend - 21.09.2026

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 72,48€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,84 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,00 € entspricht. Setzt sich der positive Trend fort?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SUESS MicroTec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -38,16 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +76,50 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,57 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,78 % 1 Monat -4,64 % 3 Monate -38,16 % 1 Jahr +130,83 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 21.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,49 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,59 %.

SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SUESS MicroTec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SUESS MicroTec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.