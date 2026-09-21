Raytron OEM bringt den Falcon500 auf den Markt, seinen Infrarot-KI-Bildprozessor der dritten Generation

YANTAI, China, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Raytron OEM, ein Anbieter von Infrarot-Sensortechnologien, stellt den Falcon500 vor, seinen speziellen Infrarot-KI-Bildverarbeitungs-Chip der dritten Generation. Der Falcon500 wurde für Wärmebildprodukte der nächsten Generation entwickelt und vereint fortschrittliche Bildverarbeitung, intelligente Sensorik und präzise Temperaturmessung in einer hochintegrierten Architektur.

Was ist ein dedizierter Infrarot-KI-Bildverarbeitungs-Chip?

Die Wärmebildtechnik ist auf spezialisierte Bildverarbeitung angewiesen, um rohe Infrarotsignale in klare, stabile und verwertbare Bilder umzuwandeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildsensoren erfordern Infrarotsensoren eine spezielle Verarbeitung, um Signalschwankungen, Rauschen und andere Herausforderungen bei der Bildgebung zu bewältigen. Die Integration von KI und Bildverarbeitung auf einem speziellen Chip ermöglicht eine stärkere Systemintegration und verbessert gleichzeitig die Bildgebungsleistung sowie die Energieeffizienz.

Fünf Kernkompetenzen des Falcon500

Der Falcon500 vereint fünf Kernfunktionen: Hochleistungsrechnen, professionelle Infrarot-AI-ISP (KI-gestützte Bildsignalverarbeitung), intelligente Sensorik, multimodale Integration und präzise Temperaturmessung.

Seine Infrarot-AI-ISP-Architektur der neuen Generation optimiert Bilddetails, Rauschunterdrückung, Texturerhaltung und Bildstabilität unter dynamischen Bedingungen. Eine heterogene NPU ermöglicht eine effiziente KI-Inferenz direkt auf dem Gerät, wobei die Modelle anhand von mehreren zehn Millionen realen Beispielen entwickelt wurden, um intelligente Funktionen wie Objekterkennung und Warnmeldungen zu unterstützen.

Für multimodale Anwendungen nutzt der Falcon500 eine Bildausrichtung auf Pixelebene, um Details im sichtbaren Licht mit Infrarot-Temperaturinformationen zu kombinieren, und unterstützt bis zu fünf Videostreams. Zudem integriert er Verzerrungskorrektur, Hardware-Verschlüsselung, Fehlerschutz und mehrere Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Eine optimierte, hardwarebasierte Pipeline zur Temperaturmessung umfasst optische Korrektur, Umgebungskompensation und Algorithmen zur Temperaturverarbeitung, um die Messstabilität zu verbessern und die Verarbeitungslatenz zu reduzieren.

Produkt-Upgrades für vielfältige Anwendungsbereiche

Der Falcon500 ist für die Unterstützung einer breiten Palette von Wärmebildprodukten ausgelegt, darunter tragbare Wärmebildgeräte, industrielle Inspektionsgeräte, Fahrerassistenzsysteme und zivile Plattformen für den Einsatz in geringer Höhe. Die Kombination aus hochauflösender Bildgebung, geräteinterner KI und präziser Temperaturmessung ermöglicht es Herstellern, stärker integrierte und leistungsfähigere Produkte für verschiedene Anwendungsszenarien zu entwickeln.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration liefert der Falcon500 laut Raytron-OEM-Tests eine Steigerung des Mean Opinion Score (MOS) um 15 % in typischen Szenen und um 30 % in anspruchsvollen Szenen. Die integrierte Verarbeitungsarchitektur kann OEMs dabei helfen, die Produktentwicklung zu optimieren und gleichzeitig die Bildgebungsleistung sowie die Systemeffizienz zu verbessern.

Mit dem Falcon500 baut Raytron OEM seine speziellen Infrarot-Verarbeitungsfähigkeiten weiter aus und bietet damit eine integrierte Grundlage für die Entwicklung von Wärmebildprodukten der nächsten Generation.

Für weitere Informationen:

E-Mail: marketing@raytrontek.com

Website: https://www.raytron-microelectronics.com/

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