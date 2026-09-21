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    Kundenorientiertes Kooperationssystem „Huawei + Partners" gestartet, um KI branchenübergreifend zu skalieren

    SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT 2026 stellte Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei, in seiner Keynote-Rede zum Thema „Scaling All Intelligence for Industry Success" das neue SCALE-Partnerunterstützungssystem vor. Huawei beabsichtigt, mit diesem neuen System seinen Partnern die notwendigen Fähigkeiten an die Hand zu geben, um Kunden dabei zu unterstützen, die intelligente Transformation von einzelnen Pilotprojekten hin zu einer großflächigen Einführung voranzutreiben. Chen stellte zudem neue Erkenntnisse und Vorgehensweisen vor, die Huawei im Bereich intelligenter Branchen-Benchmarks entwickelt hat.

    Chen erklärte: „Das Zeitalter der Intelligenz rückt schnell näher. Huawei arbeitet mit Partnern zusammen, um Produkte und Lösungen anzubieten, die echte geschäftliche Probleme lösen. Wir möchten unsere eigenen Kompetenzen mit unseren Partnern teilen. Indem wir unsere Partner stärken, können diese ihre einzigartigen Stärken einbringen und Kunden dabei unterstützen, den Schritt von der Recheninfrastruktur zur intelligenten Anwendung zu vollziehen. Huawei setzt sich voll und ganz dafür ein, dass unser kundenorientiertes Kooperationssystem ‚Huawei + Partner' erfolgreich ist. Wir möchten Partnern helfen, Kundenprobleme effizienter zu lösen, und Kunden dabei unterstützen, den großflächigen Einsatz von KI zu erreichen."

    Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales

    Partner stehen bei der Skalierung intelligenter Industrieprojekte vor fünf Herausforderungen: Lösungsentwicklung, Integrationsprüfung, Lösungsbereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Systemzusammenarbeit. Um Partnern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen, bietet das SCALE-Partner-Support-System fünf Arten von Unterstützung: Szenariobasierte Lösungen, Gemeinsame Innovation, Abgestimmtes Marketing, Lokaler Service, gleichbleibende Qualität und Effiziente Zusammenarbeit. Diese erweiterten Support-Angebote bieten Partnern systematische Unterstützung bei der Lösungsentwicklung, -prüfung, -einführung, -bereitstellung und im Betrieb und helfen ihnen dabei, den Übergang von intelligenten Referenzprojekten zur großflächigen Einführung von KI zu vollziehen.

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    PR Newswire (dt.)
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    Kundenorientiertes Kooperationssystem „Huawei + Partners" gestartet, um KI branchenübergreifend zu skalieren SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ - Auf der HUAWEI CONNECT 2026 stellte Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei, in seiner Keynote-Rede zum Thema „Scaling All Intelligence for Industry Success" das neue …
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