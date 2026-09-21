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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 21.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk enttäuscht mit Wachstumszielen
    • VW-Betriebsratschefin fordert Aktionärsbeitrag
    • Google zahlt 400 Millionen wegen DSGVO-Verstößen
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 21.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Novo Nordisk bleibt bei Umsatzzielen hinter den Erwartungen zurück - Kurs sinkt

    BAGSVAERD - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinen mittelfristigen Wachstumsambitionen enttäuscht. Zwar will das Unternehmen bis 2030 aus eigener Kraft im Schnitt pro Jahr genauso schnell wachsen wie die Konkurrenz und die operative Marge mit Blick auf 2030 weitgehend stabil halten. Anleger hatten sich von dem Kapitalmarkttag am Montag aber ehrgeizigere Umsatzziele erhofft und zudem von Unternehmenschef Mike Doustdar konkrete Sanierungspläne erwartet, nachdem der dänische Arzneimittelhersteller seine Führungsposition auf dem boomenden Markt für Abnehmmedikamente an den US-Konkurrenten Eli Lilly & Co verloren hatte. Die Aktie büßte am Montag bis zum Mittag rund 5,5 Prozent an Wert ein.

    VW-Betriebsratschefin: Aktionäre müssen Beitrag leisten

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    WOLFSBURG - Angesichts der Krise bei Europas größtem Autobauer fordert VW -Betriebsratschefin Daniela Cavallo einen Beitrag der Anteilseigner. "Auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre müssen ihren Teil zur Krisenbewältigung beisteuern. Dazu gehört, dass so viel Geld wie möglich im Unternehmen bleibt, um die teure Transformation zu finanzieren", sagte Cavallo laut Mitteilung bei einer Aktion im VW-Stammwerk in Wolfsburg. Sie dürften nicht nur in Richtung Belegschaften schauen und dort Verzicht verlangen. Größter VW-Anteilseigner ist die Eigentümerfamilie Porsche-Piech, die ihre Aktien in der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE gebündelt hat. Zweitgrößter Aktionär ist das Land Niedersachsen.

    Societe Generale peilt weiter steigende Renditen an - Hohe Ausschüttungen

    PARIS - Die französische Großbank Societe Generale rechnet mittelfristig mit einer deutlich höheren Eigenkapitalrendite. Um das Ziel zu erreichen, möchte Bankchef Slawomir Krupa die Kosten weiter senken. Zudem sollen die Erlöse steigen. Auf diese Weise soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) bis 2029 auf 13 bis 14 Prozent sowie auf mehr als 15 Prozent in den Jahren danach klettern. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte die französische Bank das Renditeziel für das laufende Jahr auf etwa elf Prozent erhöht. Krupa kündigte in der Mitteilung zu dem am Montag stattfindenden Kapitalmarkt an, bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe stecken zu wollen. Damit sollen rund die Hälfte der erzielten Gewinne direkt und indirekt an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

    Ärger um Standortdaten: Google muss 400 Millionen zahlen

    DUBLIN - Der US-Techgigant Google muss wegen Verstößen gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mehr als 400 Millionen Euro Strafe zahlen. Das teilte die irische Datenschutzkommission DPC mit. Demnach geht es um den Umgang mit Standortdaten von Nutzern zwischen 2018 und 2020. Beanstandet wurde die Verarbeitung der Standortdaten in den Bereichen Web- und App-Aktivitäten, Standortverlauf und Standortgenauigkeit.

    Norma Group verkleinert Vorstand nach Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts

    MAINTAL - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group verkleinert im Zuge seines Umbaus den Vorstand. Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der Norma Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus./mis

    Berentzen stimmt Übernahme durch US-Konzern Sazerac zu - Aktie zieht an

    HASELÜNNE - Der niedersächsische Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen steht kurz vor der Übernahme durch den auf Whiskey spezialisierten US-Konkurrenten Sazerac. Mit dem Branchenriesen sei eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet worden, gab Berentzen am Montag per Ad-hoc-Mitteilung bekannt. Sazerac wolle ein öffentliches Übernahmeangebot von 5,55 Euro je Aktie für alle Aktien der Berentzen-Gruppe abgeben. Das Angebot unterliege einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie. Die Transaktion werde voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Die Berentzen-Aktie zog vorbörslich deutlich an.

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    Weitere Meldungen

    -VW-Konzern verliert wichtigen Manager: Skoda-Chef wechselt zu Volvo Cars -Nutzfahrzeugmesse endet mit Rekorden und Forderungen
    -Analyse: Deutsche Autobauer verlieren weiter an Boden -BASF prüft Bau einer neuen MDI-Anlage in Indien
    -IG Metall protestiert gegen Einschnitte in Autobranche -Problem mit Flugsicherung: Airport-Chaos in Großbritannien -Arbeitgeberverband: Längeres Arbeiten darf kein Tabu sein°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 74,60 auf Tradegate (21. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,26 %/+59,02 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der Novo-Nordisk-Aktie mit Kurszielen von 40 bis 50 Euro und langfristig 100 Euro, aber auch um weiteren Abwärtsdruck. Fundamental wird bezweifelt, dass hohe Therapiekosten in Europa genügend Nachfrage zulassen. Gegenüber Eli Lilly gilt Novo als niedriger bewertet und chancenreich, sofern Management, Zahlen und Vermarktung verbessert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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