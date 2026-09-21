Eloro Resources Ltd. gründet Tochtergesellschaft in Hongkong zur Ausweitung der Investor-Relations- und strategischen Beratungsplattform in Asien

TORONTO, ON / 17. September 2026 / IRW-Press / Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO) (OTCQX: ELRRF) (FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Hongkong vorantreibt. Die neue Tochtergesellschaft, Eloro Resources (Asia) Ltd., wird als regionale Plattform von Eloro dienen, um die Projektentwicklung, den Verkauf und die Vermarktung von Konzentraten, die Investor Relations, die Unternehmensberatung sowie die Kapitalmarktaktivitäten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen. Die Initiative soll die Beziehungen des Unternehmens zu institutionellen Anlegern, Family Offices, vermögenden Privatanlegern, Konzentratverarbeitern und strategischen Partnern sowie anderen Interessengruppen mit Interesse an Edel- und kritischen Mineralien stärken.

„Die Etablierung einer Präsenz in Hongkong stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau des Engagements von Eloro in der asiatischen Investorengemeinschaft dar“, sagte Tom Larsen, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Eloro Resources. „Hongkong bietet Zugang zu internationalem Kapital, erfahrenen Investoren aus dem Rohstoffsektor sowie einem wachsenden Netzwerk aus Family Offices und strategischen Partnern. Unsere Tochtergesellschaft in Hongkong wird es uns ermöglichen, direkter und effektiver mit diesen Interessengruppen zu kommunizieren, während wir unser Iska-Silber-Polymetall-Projekt vorantreiben.“

Die Tochtergesellschaft wird persönliche Investorentreffen, Roadshows, Marktanalysen, Medienarbeit sowie die laufende Kommunikation mit potenziellen Investoren in der gesamten Region unterstützen. Zudem wird sie Eloro bei der Bewertung strategischer Chancen und anderer Initiativen zur Geschäftsentwicklung unterstützen, die auf die Mineralvorkommen und die Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt sind. „Asien ist ein zunehmend wichtiger Markt für Investitionen in Edel- und kritische Mineralien“, fügte Herr Larsen hinzu. „Eine lokale Plattform wird unsere Fähigkeit verbessern, langfristige Beziehungen aufzubauen und Eloros Investitionsangebot mit größerer Konsistenz und Reaktionsfähigkeit zu vermitteln.“