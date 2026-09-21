Magentic sammelt 18 Millionen Dollar ein, um KI-Fachkräfte für die reale Welt auszubilden

LONDON, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Magentic, ein Anbieter von KI-gestützten digitalen Mitarbeitern für den Betrieb großer Industrieunternehmen, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde ein Jahr nach dem Start unter der Führung von Felicis sowie unter Beteiligung der bestehenden Investoren Sequoia Capital und The Westly Group abgeschlossen. Magentic wurde von ehemaligen Mitarbeitern von McKinsey und OpenAI gegründet und ist führend bei der Einführung von KI-Agenten für die weltweit größten Hersteller.

„Die reale Wirtschaft erlebt derzeit den größten Investitionszyklus der Geschichte, der durch die Nachfrage nach KI angetrieben wird – und das in einer Zeit von Handelsstörungen und geopolitischen Herausforderungen", sagte Robin Van Aeken, CEO und Mitbegründer von Magentic. „Die Unternehmen, die bei jeder ihrer Entscheidungen die besten Erkenntnisse einfließen lassen, werden ihren Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen."

Die Finanzmittel kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Industrie- und Beschaffungsteams einem zunehmenden Druck durch die Nachfrage im Fertigungsbereich, Zölle und begrenzte Budgets ausgesetzt sind. Goldman Sachs prognostiziert für den Zeitraum von 2026 bis 2031 Kapitalausgaben im Bereich KI in Höhe von rund 8 Billionen US-Dollar, wobei ein Großteil davon in die physische Infrastruktur fließen wird, die beschafft und errichtet werden muss. Die Arbeitsbelastung im Beschaffungsbereich ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 % gestiegen, während das Budget nur um 1 % gewachsen ist.

KI-gestützte digitale Mitarbeiter für den operativen Betrieb

Die KI-basierten digitalen Mitarbeiter von Magentic sind Multi-Agenten-Systeme, die wie virtuelle Mitarbeiter funktionieren und kontinuierlich bei den weltweit größten Herstellern im Einsatz sind. Diese KI-Mitarbeiter arbeiten genauso wie Menschen: in Microsoft Teams, per E-Mail und in den unternehmenseigenen Systemen. Sie können Aufgaben übernehmen und diese von Anfang bis Ende eigenverantwortlich bearbeiten: die Entscheidung, ob gekauft oder selbst hergestellt werden soll, die Auswahl des richtigen Lieferanten, Vertragsverhandlungen, die Abwicklung von Aufträgen und die Begleichung von Rechnungen. Entwickelt für eine Größenordnung, wie sie nur die weltweit größten Hersteller kennen – mit Milliarden von Datenzeilen, Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe und jahrzehntealten, fragmentierten Systemen, die noch immer durch Excel und sowie veraltete ERPs zusammengehalten werden –, entwickelt sich ein einzelner digitaler Mitarbeiter zu einer Belegschaft, die den gesamten Betrieb abdeckt, wobei stets Menschen das Sagen haben.