DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 Euro belassen. Der Abstieg des IT-Dienstleisters aus dem Aktienindex TecDax gehe auf die deutlich gesunkene Marktkapitalisierung zurück, schrieb Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie. Operativ dürfte sich auch der Rest des Jahres schwierig gestalten, sodass der Marktkonsens bereits einen Umsatz 1,5 Prozent unter des unteren Endees der Zielspanne des Unternehmens einpreise. Eine strikte Kostendisziplin bleibe der wesentliche Faktor für die Ertragsstabilität./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Tradegate (21. September 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
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