Hochgradiger Kupfer-Silber-Treffer eröffnet neue Dimension in Butte

Ein Bohrtreffer von 8,20 Prozent Kupferäquivalent in über 660 Metern Tiefe belegt eindrucksvoll das unerschlossene Potenzial im historischen Bergbaudistrikt Butte: Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) hat auf dem Rainbow-Block-Projekt in Montana mit Bohrloch SBM26-09 eine hochgradige Aderstruktur durchschnitten. Auf der Black Rock Copper Vein stieß der Bohrer auf 0,82 Meter massive Sulfide mit 6,22 Prozent Kupfer und 207,1 Gramm pro Tonne (g/t) Silber, was einem Silberäquivalent von 899,3 g/t entspricht. Geologisch wiegt der Fund schwer: Er liegt rund 30 Meter unterhalb eines Kupfer-Silber-Erzkörpers, den die legendäre Anaconda Company bereits 1978 in ihren Unterlagen als stehengelassenes Erz dokumentierte, der jedoch nie abgebaut wurde.

Main-Stage-Mineralisierung bestätigt historische Daten

Die angetroffene Aderstruktur weist die typische Charakteristik der historischen Butte-Main-Stage auf – jener massiven Pyrit-Bornit-Chalkopyrit-Vererzung, die das Revier im 20. Jahrhundert weltberühmt machte. Dass die tatsächliche Mächtigkeit der Ader womöglich noch breiter ausfällt, deutet ein Kernverlust im unmittelbar darüberliegenden Intervall an, in dem die Ausbeute bei lediglich neun Prozent lag. Historisch baute Anaconda diesen Aderzug über mehrere hundert Meter Teufe selektiv ab, wobei interne Schwellenwerte von mindestens zwei Prozent Kupfer über zwei Meter Abbauweite angesetzt wurden. Das aktuelle Ergebnis liefert den ersten modernen messtechnischen Beweis dafür, dass die historischen Aufzeichnungen intakte, hochgradige Restpfeiler und Tiefenfortsetzungen präzise abbilden.

Rainbow Block gewinnt neue Kupfer-Dimension

Strategisch verschiebt der Fund die Perspektive auf den Rainbow Block, der bislang vornehmlich als polymetallische Silber-Zink-Liegenschaft wahrgenommen wurde. Bohrloch SBM26-09 durchteufte auf seinem Weg weitere Zieladern wie Rainbow, Boston und Jersey Blue, deren Laboranalysen in Kürze erwartet werden. Um die Kontinuität und räumliche Ausrichtung der Black Rock Copper Vein zu verifizieren, hat das Unternehmen mit SBM26-10 bereits eine gezielte Folgebohrung oberhalb des aktuellen Treffers angesetzt. Bestätigen die anstehenden Bohrkerne die geometrische Beständigkeit dieser massiven Sulfide, erschließt sich Silver Bow Mining neben den bekannten Basismetallzonen eine hochgradige Kupfer-Silber-Komponente in einem der traditionsreichsten Bergbaureviere Nordamerikas.

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