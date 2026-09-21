Börsen Start Update
Börsenstart USA - 21.09. - US Tech 100 stark +1,65 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 51.832,76 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Merck & Co +1,73 %, Amgen +1,37 %, Johnson & Johnson +1,36 %, Walt Disney +1,10 %, McDonald's -0,65 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -2,89 %, The Home Depot -0,96 %, Verizon Communications -0,82 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:04) bei 30.106,91 PKT und steigt um +1,65 %.
Top-Werte: Arm Holdings +12,10 %, Intel +9,58 %, Advanced Micro Devices +9,55 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +9,19 %, Astera Labs +7,97 %
Flop-Werte: T-Mobile US -3,25 %, Paccar -2,97 %, Diamondback Energy -2,28 %, CSX -1,74 %, Paychex -1,60 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:05) bei 7.704,76 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: Intel +9,58 %, Advanced Micro Devices +9,55 %, Moderna +9,49 %, Meta Platforms (A) +6,44 %, Super Micro Computer +5,35 %
Flop-Werte: T-Mobile US -3,25 %, Expand Energy Corporation -3,11 %, Accenture Registered (A) -3,10 %, Paccar -2,97 %, Chevron Corporation -2,89 %
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