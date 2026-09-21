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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie stark gefragt - 21.09.2026

    Am 21.09.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um +12,10 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie stark gefragt - 21.09.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.09.2026

    Mit einer Performance von +12,10 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Arm Holdings trotz des heutigen Kurssprungs mit -35,69 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +17,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +165,22 % gewonnen.

    Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,65 %. Damit gehört Arm Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,74 %
    1 Monat +24,71 %
    3 Monate -35,69 %
    1 Jahr +103,82 %
    Stand: 21.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,95 Mrd.EUR € wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 21.09.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 21.09.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Lohnt sich ein Investment in die Arm Holdings Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Arm Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Arm Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Arm Holdings

    +12,50 %
    +24,71 %
    +27,04 %
    -34,74 %
    +103,80 %
    +412,45 %
    +350,00 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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