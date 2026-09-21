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    Banken warnen vor Enteignung von Wohnungskonzernen in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken warnen vor Enteignung von Wohnungskonzernen
    • Enteignungen schaffen keinen zusätzlichen Wohnraum
    • Enteignungen gefährden Investitionen und Kredite
    Banken warnen vor Enteignung von Wohnungskonzernen in Berlin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Bankenbranche warnt eindringlich vor den Plänen der Linken in Berlin, Wohnungskonzerne in der Hauptstadt zu enteignen. "Die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen - und das auch noch mit einer geplanten Entschädigung weit unter Marktwert - schafft keinen zusätzlichen Wohnraum, geht mit erheblichen finanziellen Risiken für die öffentliche Hand einher und würde damit den Spielraum für andere öffentliche Ausgaben zum Beispiel in Bildung und Soziales einschränken", teilte der Banken-Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft (DK) der Deutschen Presse-Agentur mit.

    "Bereits die Diskussion darüber schreckt schon jetzt Investoren ab und könnte das Vertrauen in den Investitions- und Finanzierungsstandort Deutschland nachhaltig beschädigen." Privates Kapital werde aber für Neubau und Modernisierung dringend benötigt.

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    Werden Immobilienkredite dann teurer?

    Auch die Immobilienfinanzierung würde belastet. Nach den Plänen der Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" könnten bestehende Grundschulden entfallen, erklärte der Dachverband, in dem unter anderem Sparkassen, Volksbanken und private Banken zusammengeschlossen sind. "Damit würde den finanzierenden Banken und Sparkassen und damit auch ihren Kunden eine zentrale Kreditsicherheit genommen - mit der Folge höherer Risiken und teurerer Immobilienkredite."

    Verlässliche Grundpfandrechte seien ein Eckpfeiler der Immobilienfinanzierung und ermöglichten günstige Finanzierungen. "Werden diese Sicherheiten infrage gestellt, kann das über große Wohnungsunternehmen hinaus auch die private Baufinanzierung treffen." Um die angespannte Lage am Wohnungsmarkt zu lösen, brauche es mehr Neubau, schnellere Genehmigungen und verlässliche Bedingungen für Investitionen.

    Kritik übte der Verband an der Bundesregierung. Sie habe angekündigt, Vergesellschaftungen privater Mietwohnungsbestände durch Landesgesetze bundesgesetzlich auszuschließen. "Seitdem ist jedoch zu wenig passiert." Die Bundesregierung solle noch in diesem Herbst einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der für Rechtsklarheit sorge./als/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 33,28 auf Tradegate (21. September 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,45 %/+94,56 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um weiteren Kursdruck durch steigende Anleiherenditen, mögliche Immobilienabwertungen und die hohe Leerverkaufsquote von über 5 %. Charttechnisch werden Kurse unter 11 € erwartet, während TAG fundamental mit steigenden Mieten, wachsendem Polen-Geschäft, hohen Akquisitionsrenditen, steigendem FFO und einem EPRA-NTA von rund 21 € als deutlich unterbewertet gilt. Für den aktuellen Kurs wäre rechnerisch eine Portfolioabwertung von etwa 25 % nötig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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