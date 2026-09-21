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    USA wollen Irans Fluggesellschaften weltweit isolieren

    Für Sie zusammengefasst
    • USA wollen iranische Airlines weltweit isolieren
    • Drittstaaten drohen bei Hilfe mit Sanktionen
    • 27 Airlines und ausländische Firmen betroffen
    USA wollen Irans Fluggesellschaften weltweit isolieren
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen im Zuge ihres Wirtschaftskriegs gegen den Iran deren Fluggesellschaften weltweit isolieren. "Alle iranischen Fluggesellschaften werden weltweit stillgelegt", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem US-Sender CNBC. Dies werde am Mittwoch geschehen. Seinen Worten nach sollen vor allem Drittstaaten unter Druck gesetzt werden. "Wenn sie landen, darf man sie nicht mit Treibstoff versorgen, darf man ihnen keine Landedienste bereitstellen, darf man ihnen keine Tickets verkaufen, sonst wird man aus dem Dollarsystem ausgeschlossen", fügte er hinzu.

    Vor fast zwei Wochen hatte die USA neue und umfassende Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor verhängt, darunter gegen 27 Airlines. Auch ausländischen Unternehmen und Banken drohen Konsequenzen, wenn sie Geschäfte mit den betroffenen Airlines weiterführen.

    Bessent sagte weiter, dass die US-Regierung hinter den Kulissen Gespräche darüber geführt habe, den iranischen Luftfahrtsektor weiter zu isolieren. China hätte sich dabei kooperativ gezeigt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird an diesem Mittwoch in Washington erwartet.

    Am vergangenen Mittwoch hatte Mahan Air, die wichtigste und modernste private iranische Airline verkündet, künftig nicht mehr in die Türkei und in den Oman zu fliegen. Einen offiziellen Grund dafür nannte die Fluggesellschaft nicht. Die Sorge war jedoch groß, dass bald auch andere Airlines betroffen sein könnten. Istanbul ist neben Dubai eine der wichtigsten Drehkreuze für viele Menschen, die in den Iran reisen. Internationale Fluggesellschaften meiden seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar Verbindungen in den Iran./arb/DP/mis







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