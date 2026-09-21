DAX, Berentzen-Gruppe & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Moderna
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|Intel
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|Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
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|Deutsche Rohstoff
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|Novo Nordisk
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|Yugo Metals
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|DAX
|161
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|?
|?
|Vonovia
|69
|?
|?
|?
|Atos Group
|37
|?
|?
|Novo Nordisk
|19
|?
|?
|Almonty Industries
|19
|?
|?
|Volkswagen (VW) Vz
|18
|?
|?
? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Berentzen-Gruppe
|+23,77 %
|?
|?
|?
|ams-OSRAM
|+21,76 %
|?
|?
|?
|Bitzero Holdings
|+16,58 %
|?
|?
|Telix Pharmaceuticals
|-9,84 %
|?
|?
|?
|Apollo Silver
|-20,16 %
|?
|?
|?
|Cue Biopharma
|-21,67 %
|?
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Moderna
Wochenperformance: +17,33 %
Wochenperformance: +17,33 %
Platz 1
Intel
Wochenperformance: +22,57 %
Wochenperformance: +22,57 %
Platz 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: +30,18 %
Wochenperformance: +30,18 %
Platz 3
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -5,31 %
Wochenperformance: -5,31 %
Platz 4
Novo Nordisk
Wochenperformance: -5,53 %
Wochenperformance: -5,53 %
Platz 5
Yugo Metals
Wochenperformance: -1,89 %
Wochenperformance: -1,89 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 7
Vonovia
Wochenperformance: -4,42 %
Wochenperformance: -4,42 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -6,21 %
Wochenperformance: -6,21 %
Platz 9
Novo Nordisk
Wochenperformance: -5,53 %
Wochenperformance: -5,53 %
Platz 10
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,22 %
Wochenperformance: -8,22 %
Platz 11
Volkswagen (VW) Vz
Wochenperformance: -8,01 %
Wochenperformance: -8,01 %
Platz 12
Berentzen-Gruppe
Wochenperformance: +58,86 %
Wochenperformance: +58,86 %
Platz 13
ams-OSRAM
Wochenperformance: +18,23 %
Wochenperformance: +18,23 %
Platz 14
Bitzero Holdings
Wochenperformance: +23,76 %
Wochenperformance: +23,76 %
Platz 15
Telix Pharmaceuticals
Wochenperformance: -4,45 %
Wochenperformance: -4,45 %
Platz 16
Apollo Silver
Wochenperformance: -18,53 %
Wochenperformance: -18,53 %
Platz 17
Cue Biopharma
Wochenperformance: +97,16 %
Wochenperformance: +97,16 %
Platz 18
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