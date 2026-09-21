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    Neue Kaufchancen

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    "Zu attraktiv, um zu warten": Morgan Stanley nennt 5 Top-Aktien

    Morgan Stanley sieht bei mehreren Aktien derzeit attraktive Einstiegschancen. Besonders eine Aktie könnte deutlich mehr wert sein, als bislang einpreist wird.

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    Neue Kaufchancen - "Zu attraktiv, um zu warten": Morgan Stanley nennt 5 Top-Aktien
    Foto: Peter Morgan/AP/dpa

    Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht derzeit bei mehreren Aktien attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Anleger sollten Kursschwächen nutzen und bei ausgewählten Titeln zugreifen, heißt es von den Analysten. Dazu zählen unter anderem SpaceX, Warner Music Group, Darden Restaurants, SiTime und EchoStar.

    Warner Music mit unterschätztem Wert

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    Besonders viel Potenzial sehen die Analysten bei der Warner Music Group. Die Aktie wurde zuletzt zum neuen Top-Pick von Morgan Stanley. Analyst Cameron Mansson-Perrone sieht den Wert der umfangreichen Musiksammlung des Konzerns am Markt nicht ausreichend berücksichtigt.

    "Allein der Katalogwert könnte bei den Warner-Music-Aktien einen Wert von über 30 Dollar pro Aktie ausmachen", schrieb der Analyst. Dabei sei ein möglicher Wert des aktuellen Musikgeschäfts noch gar nicht berücksichtigt.

    Die Warner-Music-Aktie liegt seit Jahresbeginn mehr als 9 Prozent im Minus. Laut Mansson-Perrone sind die Sorgen um das Wachstum jedoch übertrieben. Morgan Stanley sieht den Konzern als Marktführer, der gleichzeitig Marktanteile gewinnt und seine Margen ausweitet.

    EchoStar bietet Zugang zu SpaceX

    Auch bei EchoStar sieht Morgan Stanley eine interessante Gelegenheit. Analyst Sean Diffley hat die Beobachtung der Aktie aufgenommen und verweist vor allem auf die Beteiligung an SpaceX.

    "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Abschlag zu groß ist, um ihn zu ignorieren", schrieb Diffley. Er sieht EchoStar als Möglichkeit, indirekt mit einem Abschlag an SpaceX beteiligt zu sein. Zudem könne das Unternehmen vom begrenzten und damit wertvollen Spektrum profitieren. Die Aktie von EchoStar hat seit Jahresbeginn fast 15 Prozent verloren, die Analysten sehen ein Kursziel von 134 US-Dollar.

    Darden vor den Zahlen im Fokus

    Bei Darden Restaurants empfiehlt Morgan Stanley ebenfalls, Schwächephasen zu nutzen. Der Betreiber von Restaurantketten wie Olive Garden und LongHorn Steakhouse veröffentlicht am 24. September seine Zahlen.

    Analyst Brian Harbour erwartet starke Ergebnisse bei LongHorn, rechnet bei Olive Garden aber möglicherweise mit einer Enttäuschung. Gleichzeitig bleibe die Nachfrage in der Gastronomie grundsätzlich robust.

    Auch steigende Treibstoffpreise und Inflation könnten die Aktie belasten. Harbour bezeichnet Darden dennoch als führenden Betreiber im Bereich Casual Dining mit einem starken Markenportfolio. Morgan Stanley hob das Kursziel von 236 auf 255 US-Dollar an.

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    Auch SiTime und SpaceX genannt

    Morgan Stanley sieht darüber hinaus Potenzial bei SiTime. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Timing-Technologien, die elektronische Systeme bei der Verarbeitung und Übertragung von Daten synchronisieren.

    Bei SpaceX bekräftigte die Bank ebenfalls ihre positive Einschätzung. Für Anleger, die langfristig auf den KI-Trend setzen und kurzfristige Schwankungen reduzieren wollen, könnte SpaceX laut Morgan Stanley eine vergleichsweise stabile Möglichkeit bieten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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