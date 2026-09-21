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    Leonteq: Das beschloss die ausserordentliche GV 2026

    Machtwechsel, neue Ämter und milliardenschwere Weichenstellungen: Die jüngste Generalversammlung der Leonteq AG brachte entscheidende Beschlüsse für die Zukunft.

    Leonteq: Das beschloss die ausserordentliche GV 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Aktionäre der Leonteq AG wählten Andreas Casutt zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats und Reto Suter als neues Verwaltungsratsmitglied.
    • Andreas Casutt wurde zusätzlich in den Nominations- und Vergütungsausschuss gewählt; die FINMA stufte ihn wegen seiner Verbindung zur Horizon21 AG als nicht unabhängig ein.
    • An der virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung nahmen 25 Aktionäre teil; insgesamt waren rund 57 % der ausgegebenen Aktien vertreten.
    • Die Aktionäre erteilten Verwaltungsrat und Geschäftsleitung in getrennten Abstimmungen die Entlastung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.
    • Genehmigt wurden ein Aktienrückkaufprogramm mit einem maximalen Volumen von 100 Mio. CHF sowie eine Statutenänderung zur möglichen variablen Vergütung des Verwaltungsrats in Beteiligungspapieren.
    • Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu starten, sofern die CET1-Kapitalquote nachhaltig deutlich über 15 % liegt; dafür ist die Zustimmung der FINMA erforderlich.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Leonteq ist am 10.02.2027.

    Der Kurs von Leonteq lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,65 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,325EUR das entspricht einem Minus von -3,07 % seit der Veröffentlichung.


    Leonteq

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    ISIN:CH0190891181WKN:A1J642
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