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    Merz will Anti-Enteignungs-Gesetz vorantreiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz bekräftigt Verbot privater Wohnungsenteignungen
    • Linke will Vergesellschaftung in Koalition
    • Union und SPD planen bundesweites Enteignungsverbot
    Merz will Anti-Enteignungs-Gesetz vorantreiben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin die Gesetzespläne für ein Enteignungsverbot von Wohnungsgesellschaften bekräftigt. "Es geht gar nicht mal nur darum, hier in Berlin etwas zu verbieten", sagte der CDU-Chef nach Gremiensitzungen seiner Partei. "Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum."

    Die Linke-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl, Elif Eralp, will die Wahlkampf-Forderung nach einer Enteignung von Wohnungskonzernen gegen Entschädigung in den Mittelpunkt möglicher Koalitionsverhandlungen stellen. "Für mich ist ganz klar, dass in einer Regierung auch vergesellschaftet werden muss, weil es ein klares Votum, einen demokratischen Auftrag an alle Parteien dazu gegeben hat", sagte sie mit Blick auf einen Volksentscheid von 2021.

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    Union und SPD haben Gesetz vereinbart

    Die Koalitionsspitzen von Union und SPD im Bund hatten sich im Juli darauf verständigt, durch Bundesgesetz zu regeln, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll. Merz sagte, man werde das Gesetzesvorhaben vorantreiben und "relativ schnell" zu einer Entscheidung dazu kommen.

    Die Linke in Berlin werde das Thema weiter betreiben, sagte Merz. "Sie wird es am Ende gar nicht bezahlen können." Die damit verbundene Botschaft habe aber im Ausland und im Inland so verheerende Wirkungen gehabt, dass durch ein Gesetz klargestellt werden solle, dass dies nicht zulässig sei.

    Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers sagte, Massenenteignungen seien nicht die Lösung. "Sie bringen am Ende den Verlust von Arbeitsplätzen, sie verringern den Wohnungsneubau, sie werden Mieten treiben und das Problem verschärfen."/sam/sk/mfi/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 11,19 auf Tradegate (21. September 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,61 %/+94,84 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um weiteren Kursdruck durch steigende Anleiherenditen, mögliche Immobilienabwertungen und die hohe Leerverkaufsquote von über 5 %. Charttechnisch werden Kurse unter 11 € erwartet, während TAG fundamental mit steigenden Mieten, wachsendem Polen-Geschäft, hohen Akquisitionsrenditen, steigendem FFO und einem EPRA-NTA von rund 21 € als deutlich unterbewertet gilt. Für den aktuellen Kurs wäre rechnerisch eine Portfolioabwertung von etwa 25 % nötig.
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