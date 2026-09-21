Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie nach dem Anstieg bis etwa 43,40 Euro und die Frage, ob diese Marke erneut erreicht wird. Anleger nehmen teils Gewinne mit, reduzieren Calls und Knock-out-Positionen oder erwägen Puts zur Absicherung. Im Mittelpunkt stehen zudem die mögliche Übernahme durch UniCredit, politische Widerstände, Risiken für Dividende und Notierung sowie mögliche Umstrukturierungen.