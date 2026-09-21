Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Commerzbank
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 2
Performance 1M: +5,59 %
Performance 1M: +5,59 %
? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie nach dem Anstieg bis etwa 43,40 Euro und die Frage, ob diese Marke erneut erreicht wird. Anleger nehmen teils Gewinne mit, reduzieren Calls und Knock-out-Positionen oder erwägen Puts zur Absicherung. Im Mittelpunkt stehen zudem die mögliche Übernahme durch UniCredit, politische Widerstände, Risiken für Dividende und Notierung sowie mögliche Umstrukturierungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 3
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Symrise
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -0,08 %
Performance 1M: -0,08 %
Bayer
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 5
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer als spekulative Erholungsstory: Charttechnisch wird weiteres Aufwärtspotenzial gesehen, während die Aktie am Widerstand bei 50 Euro kämpft. Nach einer Genehmigung des 7,25-Mrd.-Dollar-Roundup-Vergleichs und sinkender Rechtsunsicherheit halten Nutzer 55 bis 65 Euro für realistisch. Positiv bewertet werden die FDA-Zulassung von Kerendia, die Crop-Science-Pipeline und Pharmaprojekte; Schulden- und Zinsabbau gelten als entscheidend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 6
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +5,40 %
Performance 1M: +5,40 %
Merck
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 8
Performance 1M: -5,87 %
Performance 1M: -5,87 %
Scout24
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 9
Performance 1M: -3,40 %
Performance 1M: -3,40 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,22%
|PUT: 52,78%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,56 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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