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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 2
    Performance 1M: +5,59 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie nach dem Anstieg bis etwa 43,40 Euro und die Frage, ob diese Marke erneut erreicht wird. Anleger nehmen teils Gewinne mit, reduzieren Calls und Knock-out-Positionen oder erwägen Puts zur Absicherung. Im Mittelpunkt stehen zudem die mögliche Übernahme durch UniCredit, politische Widerstände, Risiken für Dividende und Notierung sowie mögliche Umstrukturierungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,90 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,08 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,39 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer als spekulative Erholungsstory: Charttechnisch wird weiteres Aufwärtspotenzial gesehen, während die Aktie am Widerstand bei 50 Euro kämpft. Nach einer Genehmigung des 7,25-Mrd.-Dollar-Roundup-Vergleichs und sinkender Rechtsunsicherheit halten Nutzer 55 bis 65 Euro für realistisch. Positiv bewertet werden die FDA-Zulassung von Kerendia, die Crop-Science-Pipeline und Pharmaprojekte; Schulden- und Zinsabbau gelten als entscheidend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,61 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,40 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

    Merck
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,87 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,40 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 47,22% PUT: 52,78%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,56 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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