Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AIXTRON
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 2
Performance 1M: -6,29 %
Performance 1M: -6,29 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 3
Performance 1M: -5,05 %
Performance 1M: -5,05 %
? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Handelsbewegungen bei der Siltronic-Aktie: Ein Nachkauf wurde nach einer Woche mit 16,7 % Gewinn verkauft, anschließend wurde die Position zum zuvor belächelten Rückkaufkurs wieder aufgebaut. Diskutiert werden zudem ein bereits festgelegter Ausstieg und die Chancen, das Auf und Ab der Aktie zu nutzen. Fundamentale oder technische Bewertungsargumente werden kaum genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 4
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 5
Performance 1M: -4,64 %
Performance 1M: -4,64 %
Bechtle
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 6
Performance 1M: -4,80 %
Performance 1M: -4,80 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 7
Performance 1M: +1,05 %
Performance 1M: +1,05 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 8
Performance 1M: -0,78 %
Performance 1M: -0,78 %
Kontron
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 9
Performance 1M: -5,76 %
Performance 1M: -5,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kontrons ambitionierte 2030-Ziele: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA, aber auch um Zweifel an wechselnden Segmentdefinitionen, schwachem organischem Wachstum und fehlender Plausibilisierung. Diskutiert werden zudem Foxconn-Synergien, der Verzicht auf Aktienrückkäufe zugunsten von Dividenden sowie die Bewertung. Charttechnisch gilt der Aufwärtstrend als intakt; 20 € ist Unterstützung, bei Marktschwäche werden 18–17 € für möglich gehalten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 10
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
PVA TePla
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 11
Performance 1M: +0,31 %
Performance 1M: +0,31 %
Nordex
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 12
Performance 1M: +2,80 %
Performance 1M: +2,80 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 13
Performance 1M: -1,04 %
Performance 1M: -1,04 %
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