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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    30,64€
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    0,46
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    × 7,63
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    Blatt
    Short
    41,77€
    Basispreis
    0,69
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    × 5,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,62 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +5,57 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,29 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,57 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +5,25 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,05 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Handelsbewegungen bei der Siltronic-Aktie: Ein Nachkauf wurde nach einer Woche mit 16,7 % Gewinn verkauft, anschließend wurde die Position zum zuvor belächelten Rückkaufkurs wieder aufgebaut. Diskutiert werden zudem ein bereits festgelegter Ausstieg und die Chancen, das Auf und Ab der Aktie zu nutzen. Fundamentale oder technische Bewertungsargumente werden kaum genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,37 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,31 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,64 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,31 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,80 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,05 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,78 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,30 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,76 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kontrons ambitionierte 2030-Ziele: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA, aber auch um Zweifel an wechselnden Segmentdefinitionen, schwachem organischem Wachstum und fehlender Plausibilisierung. Diskutiert werden zudem Foxconn-Synergien, der Verzicht auf Aktienrückkäufe zugunsten von Dividenden sowie die Bewertung. Charttechnisch gilt der Aufwärtstrend als intakt; 20 € ist Unterstützung, bei Marktschwäche werden 18–17 € für möglich gehalten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 10
    Performance 1M: +3,37 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,31 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 12
    Performance 1M: +2,80 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 13
    Performance 1M: -1,04 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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