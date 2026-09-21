Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 21.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 2
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 3
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 4
Performance 1M: -1,58 %
Performance 1M: -1,58 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: -2,39 %
Performance 1M: -2,39 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 6
Performance 1M: +4,69 %
Performance 1M: +4,69 %
Bayer
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 7
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer als spekulative Erholungsstory: Charttechnisch wird weiteres Aufwärtspotenzial gesehen, während die Aktie am Widerstand bei 50 Euro kämpft. Nach einer Genehmigung des 7,25-Mrd.-Dollar-Roundup-Vergleichs und sinkender Rechtsunsicherheit halten Nutzer 55 bis 65 Euro für realistisch. Positiv bewertet werden die FDA-Zulassung von Kerendia, die Crop-Science-Pipeline und Pharmaprojekte; Schulden- und Zinsabbau gelten als entscheidend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 8
Performance 1M: +0,06 %
Performance 1M: +0,06 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 9
Performance 1M: +5,40 %
Performance 1M: +5,40 %
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