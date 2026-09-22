Neue Uran-Chance
Uran-Aktie vor dem Durchbruch? JPMorgan wird plötzlich bullish
JPMorgan sieht bei NexGen Energy mehr als 50 Prozent Kurspotenzial. Ein Milliardenprojekt in Kanada könnte zum entscheidenden Kurstreiber werden.
- JPMorgan sieht über 50 Prozent Kurspotenzial
- Rook-I-Projekt soll ab 2030 Uran produzieren
- Alle acht Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf
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Die US-Großbank JPMorgan ist bei der Uran-Aktie NexGen Energy optimistisch. Die Analysten haben die Aktie erstmals bewertet und stufen sie mit "Overweight" ein. Das Kursziel liegt bei 14 US-Dollar. Am Montag legte die Aktie zeitweise über 3 Prozent zu.
Analyst Bill Peterson sieht mehrere Argumente für NexGen. Das Unternehmen verfüge über ein Uranprojekt mit hoher Erzqualität und großer Skalierung. Zudem liege es in Kanada und damit in einer aus Sicht der Bank attraktiven Jurisdiktion. "Das Portfolio schneidet hinsichtlich der Qualität, der Größe und des Standorts (Kanada) gut ab", schrieb Peterson am Montag in einer Mitteilung an Kunden.
Großprojekt in Kanada als Kurstreiber
NexGen entwickelt mit dem Rook-I-Projekt eine große Uranmine samt Aufbereitungsanlage in Kanada. Die Fertigstellung ist bis 2030 geplant. Nach Angaben des Unternehmens soll die Mine anschließend jährlich rund 30 Millionen Pfund Uran produzieren.
JPMorgan sieht darin erhebliches Potenzial für die Aktie. Gleichzeitig räumt die Bank ein, dass der Bau des Projekts Risiken birgt. Peterson sieht diese Risiken allerdings eher langfristig. Die Bewertung der Aktie sei derzeit moderat, wodurch sich ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken ergebe.
Ein weiterer Pluspunkt: Viele vergleichbare Uranprojekte seien noch nicht vollständig genehmigt. NexGen habe damit einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Laut Peterson biete die Aktie zudem eine seltene Kombination aus einem erstklassigen Projekt und langfristigen Wachstumsmöglichkeiten.
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Analysten insgesamt optimistisch
Mit seiner Einschätzung steht JPMorgan an der Wall Street nicht allein. Laut Daten von LSEG bewerten alle acht Analysten, die NexGen Energy beobachten, die Aktie mit "Kaufen" oder "Starker Kauf".
Seit Jahresbeginn hat die Aktie bislang knapp 2 Prozent zugelegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten signalisiert laut den vorliegenden Daten sogar mehr als eine Verdopplung des Aktienkurses.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die NexGen Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 8,478CAD auf Tradegate (21. September 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.