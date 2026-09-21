Deutsche Anleihen steigen kräftig - fallende Ölpreise dämpfen Inflationssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gestiegen. Bis zum Nachmittag haben sie Kursgewinne aus dem frühen Handel weiter ausgebaut. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,54 Prozent auf 121,15 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,44 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen deutlich zurück.

"Zum Wochenauftakt dürften die geopolitischen Entwicklungen über die Energiepreise der Haupttreiber für die Märkte sein", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Zu Beginn der Woche sind die Ölpreise mit der Hoffnung auf Fortschritte hin zu einem Ende des Iran-Kriegs weiter gesunken, was die Inflationssorgen dämpfte und die Renditen von Staatsanleihen unter Druck setzte.