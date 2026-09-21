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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO Aktie schießt durch die Decke - 21.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die flatexDEGIRO Aktie bisher um +6,64 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO Aktie schießt durch die Decke - 21.09.2026
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von flatexDEGIRO. Sie steigt um +6,64 % auf 31,94. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt flatexDEGIRO trotz des heutigen Kurssprungs mit -19,53 % im Minus.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von flatexDEGIRO einen Rückgang von -18,06 %.

    Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um +0,23 %. flatexDEGIRO entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,06 %
    1 Monat -14,17 %
    3 Monate -19,53 %
    1 Jahr +10,40 %
    Stand: 21.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 21.09. - SE 30 stark +1,70 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +1,40 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +2,36 %. ING Group legt um +1,35 % zu

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    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    +7,62 %
    +2,15 %
    -14,25 %
    -19,69 %
    +10,34 %
    +274,47 %
    +58,42 %
    +631,91 %
    +2.764,00 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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