Preisträger des diesjährigen Semmelweis-Richter International Journalism Award bekannt gegeben

BUDAPEST I. KERÜLET, HU / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / Zum zweiten Mal hat die Semmelweis University mit Unterstützung von Gedeon Richter im Rahmen des Semmelweis-Richter Journalism Award herausragende Leistungen im Gesundheits- und Wissenschaftsjournalismus aus ganz Europa gewürdigt. Sechs Beiträge wurden in den Kategorien „Frauengesundheit“ und „Pharmazeutische Strategien und Innovation“ ausgezeichnet. Die ersten Preise in den beiden Kategorien gingen an ein internationales Investigativprojekt zum Thema Abtreibung und an einen Artikel über eine Technologie, bei der miniaturisierte, biotechnologisch hergestellte Geräte die Funktionen menschlicher Organe nachahmen. Für den Wettbewerb gingen rund 60 Beiträge aus fast 20 Ländern ein.

Der Semmelweis-Richter Journalism Award wurde ins Leben gerufen, um hochwertigen Gesundheits- und Wissenschaftsjournalismus in Europa zu würdigen. Wie bereits im vergangenen Jahr zog der Wettbewerb Beiträge von Journalisten an, die für große internationale Medienunternehmen tätig sind, darunter The Guardian, die Financial Times, The Times, BBC News, die Süddeutsche Zeitung und Público. Die preisgekrönten Artikel behandelten Themen, die von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Schwangerschaft über den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen bis hin zu den potenziellen Risiken künstlich erzeugter Organismen reichten.

Der erste Preis in der Kategorie „Frauengesundheit“ ging an Exporting Abortion, ein internationales Projekt des investigativen Journalismus. Das Projekt, an dem mehr als ein Dutzend europäische Journalisten beteiligt waren, wurde von Sergio Sangiao, Emilia G. Morales und Nacho Calle von der spanischen Zeitung Público koordiniert. Es untersuchte die Hindernisse, mit denen Frauen in ganz Europa konfrontiert sind, die in ihren eigenen Ländern keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben und daher für den Eingriff ins Ausland reisen müssen.

Sarah Neville von der Financial Times belegte den zweiten Platz mit einem Artikel, der sich damit befasste, wie der Klimawandel und immer häufiger auftretende Hitzewellen die mit einer Schwangerschaft verbundenen Risiken erhöhen und welche potenziellen Gefahren sowohl für Mütter als auch für ihre ungeborenen Kinder bestehen.