DAX erholt sich – Fallende Ölpreise sorgen für Entspannung

Gleichzeitig richten die Anleger ihren Blick auf das bevorstehende Treffen zwischen den USA und China. Die Vorgespräche am Wochenende verliefen konstruktiv und nehmen zunächst etwas geopolitischen Druck von den Märkten. Für eine breitere Kaufbereitschaft reichte das zum Wochenstart allerdings nicht. Die Anleger wollen jetzt sehen, ob aus der freundlicheren Gesprächsatmosphäre auch belastbare Ergebnisse werden.

Nachdem die Notenbanken in der vergangenen Woche ihren Fokus auf die Inflationsbekämpfung unterstrichen haben, wird jede Entspannung bei den Energiepreisen von den Anlegern dankbar aufgenommen. Die Geldpolitik schaut mit Argusaugen auf die Inflation – und ausgerechnet der zuletzt größte Preistreiber liefert ihnen jetzt etwas Entlastung. Fallende Ölpreise sind Balsam für den Aktienmarkt, weil sie Inflationsängste dämpfen und den Druck auf die Notenbanken reduzieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter den Einzelwerten im DAX stand heute Vonovia nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im Fokus. Die veränderten politischen Rahmenbedingungen sorgen für neue Unsicherheit über die künftige Wohnungspolitik und belasten die Aktie. Für Immobilienkonzerne ist politische Planbarkeit fast genauso wichtig wie die Entwicklung der Zinsen. Sobald diese fehlt, steigt der Risikoabschlag an der Börse.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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