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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 21.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wirtschaft soll zum Jahresende wachsen
    • EZB startet Plattform für digitale Wertpapiere
    • Regierung plant Tankrabatt und Linke strebt Koalition an
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 21.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP/Bundesbank: Deutsche Wirtschaft verliert vorübergehend an Fahrt

    FRANKFURT - Nach einem Dämpfer im dritten Quartal dürfte sich die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank zum Jahresende positiver entwickeln. "Nach dem deutlichen Anstieg in den beiden Vorquartalen wird das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Quartal saisonbereinigt nur leicht expandieren", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. "Im vierten Quartal sollte die deutsche Wirtschaft wieder stärker zulegen."

    Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel

    FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Notenbanken des Euroraums wagen einen bedeutenden Schritt in die digitale Finanzzukunft. Mit dem Start der neuen Plattform namens "Pontes" ermöglicht das Eurosystem Finanzinstituten künftig, digitale Wertpapiere direkt mit sicherem Zentralbankgeld zu verrechnen. Gleichzeitig kündigte die EZB an, künftig selbst einen Teil ihrer eigenen Finanzmittel in solche neuartigen Papiere anzulegen, um die Technologie in der Praxis zu erproben.

    Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormus getroffen

    HORMUS/LONDON - In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden.

    Regierung drückt beim Tankrabatt aufs Tempo

    BERLIN - Die Bundesregierung drückt beim angestrebten Tankrabatt aufs Tempo. Der Gesetzentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll noch heute vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. "Die reduzierten Steuersätze sollen im Zeitraum vom 1. Oktober 2026 bis 31. Dezember 2026 gelten", heißt es im Anschreiben des Finanzministeriums.

    GESAMT-ROUNDUP: Linke will Berlin regieren und pocht auf Vergesellschaftung

    BERLIN - Nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses will die Linke als Wahlsiegerin eine Koalition mit Grünen und SPD schmieden. Der geschäftsführende Landesvorstand habe klar empfohlen, beiden Parteien Sondierungsgespräche anzubieten, sagte Spitzenkandidatin Elif Eralp, die als erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei ins Rote Rathaus einziehen könnte. Am Abend berate der erweiterte Landesvorstand darüber, am Freitag ein Parteitag. Eralp erwartet "ein klares Mandat" für solche Gespräche.

    Merz: Gerechtigkeitsproblem bei Kassen- und Privatpatienten

    BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz will Nachteile von Kassenpatienten etwa bei Wartezeiten für Behandlungen in den Blick nehmen. Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestige, dass privat Versicherte sofort jede Leistung bekämen und gesetzlich Versicherte Wochen und Monate darauf warten müssten, sei das ein Gerechtigkeitsproblem, sagte der CDU-Chef nach Sitzungen der Parteigremien und fügte hinzu: "Wir sehen das Problem."

    Dobrindt: Reformen rasch umsetzen - auch Sozialreformen

    BAD STAFFELSTEIN - Nach den jüngsten Wahlpleiten der CDU fordert Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine rasche Verwirklichung der in der schwarz-roten Koalition angestoßenen Reformen - auch der Sozialreformen. Was man vereinbart habe, müsse nun dringend umgesetzt werden, sagte Dobrindt vor einer Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jkr







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