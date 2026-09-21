Datavault AI und Cutting-Edge Sports Management kündigen den Dream Bowl XV im AT&T Stadium an und starten das erste Bowl Combine seiner Art

Das All-Star-Showcase zum 15-jährigen Jubiläum führt ein Bowl Combine ein, bei dem zwei Plätze im Kader sowie Spielzeit an teilnahmeberechtigte studentische Athleten vergeben werden; die Übertragung des Spiels ist auf ESPN geplant

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Identitätsprüfung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute den Dream Bowl XV bekannt. Das Spiel ist die Jubiläumsausgabe zum 15-jährigen Bestehen des führenden College-Football-All-Star-Showcases für Talente aus allen College-Divisionen und NAIA-Programmen, die für den Profi-Draft in Frage kommen. Es findet am Sonntag, dem 17. Januar 2027, im AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt und soll landesweit auf ESPN übertragen werden.

Mit dem Dream Bowl XV setzt Datavault AI seine Rolle als Lizenzpartner für geistiges Eigentum und offizieller Sponsor des Dream Bowl an der Seite von Cutting-Edge Sports Management fort. Das Unternehmen knüpft damit an sein Debüt beim Dream Bowl XIV an. Seit 2013 würdigt der Dream Bowl das Vermächtnis von Dr. Martin Luther King Jr. und bietet bisher übersehenen College-Athleten eine Bühne auf Profi-Niveau vor professionellen Scouts.

Neu beim Dream Bowl XV ist, dass Cutting-Edge Sports Management und Datavault AI ein Bowl Combine einführen, das teilnahmeberechtigten studentischen Athleten einen direkten Weg in den Kader des Spiels eröffnet. Datavault AI wird das Combine als Werbeveranstaltung über seinen Event-Registrierungsdienst „Event Citadel“ durchführen, kombiniert mit der Identitätsprüfung VerifyU und den Event-Technologien von API Media vor Ort, wobei die ADIO-Technologie im gesamten Veranstaltungsgelände zum Einsatz kommt. Das Combine ist darauf ausgelegt, teilnahmeberechtigte studentische Athleten anhand ihrer Leistung und nicht aufgrund ihres Hintergrunds oder ihres bisherigen Werdegangs zu bewerten. Mehrere Technologien von Datavault AI sollen die Identitätsprüfung sowie eine nachprüfbare Aufzeichnung der Combine-Ergebnisse jedes Athleten unterstützen: DataScore, DataValue, das Information Data Exchange („IDE“) und die NIL Vault („NILv“)-Plattform.

„Auch nach 15 Jahren geht es beim Dream Bowl immer noch um eines: den Spielern eine Bühne zu bieten, die der Arbeit würdig ist, die sie bereits geleistet haben. Die Rückkehr ins AT&T Stadium für den Dream Bowl XV und die Einführung eines Bowl Combine, durch den zwei teilnahmeberechtigte studentische Athleten mit echter Spielzeit in den Kader aufgenommen werden können, ist unsere Art, den Traum für den nächsten Jahrgang am Leben zu erhalten“, sagte Neil Malvone, Gründer und CEO von Cutting-Edge Sports Management und The Dream Bowl.

„Beim Dream Bowl wird Leistung nach ihrem tatsächlichen Wert gemessen. Beim Dream Bowl XIV haben wir gezeigt, dass tokenisierte Erinnerungsstücke und verifizierte Athletendaten über eine einzige technische Infrastruktur zusammengeführt werden können. Mit DataScore, DataValue, IDE und NILv erhalten Athleten nun einen nachprüfbaren Nachweis dessen, was sie geleistet haben – unabhängig davon, wen sie bereits kennen. Die Vergabe von zwei Plätzen im Kader des Dream Bowl XV und von Spielzeit über das Bowl Combine ist der nächste Schritt, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI.

„Der Unterschied zwischen gut und großartig liegt in kleinen Nuancen – im Detail, in der bewussten Ausführung. Ein Bowl Combine, durch den zwei teilnahmeberechtigte Athleten in den Kader des Dream Bowl aufgenommen werden können, ist genau die Art von zweiter Chance, die ich schätze. Kommt vorbei. Gebt euer Bestes. Verdient euch den Platz“, sagte Mark Kerr, UFC Hall of Famer, Sportmedienpersönlichkeit, Botschafter von Datavault AI und Protagonist von The Smashing Machine.

Dream Bowl XV-Wochenende

Der Dream Bowl XV ist als viertägiges College-Football-All-Star-Wochenende geplant. Es umfasst Trainingseinheiten, das Bowl Combine, professionelle Scouting-Sessions und das Spiel im AT&T Stadium am 17. Januar 2027.

Datavault AI plant, seine Technologien für Tokenisierung, VerifyU-Identitätsprüfung und Information Data Exchange („IDE“) während des gesamten Wochenendes einzusetzen. Diese sollen es ermöglichen, die Identitätsdaten der Athleten und die Ergebnisse des Combines über eine einzige technische Infrastruktur zu authentifizieren, zu erfassen und zu verwalten. Der Einsatz ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Plattformen im Sport- und Live-Event-Bereich zu vermarkten. Weitere Programme zur Fanbindung oder zum Verkauf von Erinnerungsstücken für den Dream Bowl XV werden separat bekannt gegeben.

Details zu Tickets, Spielerlisten, Teilnahmeberechtigung für das Combine sowie zur Übertragung werden auf dreambowl.net veröffentlicht, sobald sie bestätigt sind.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Experience-Daten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Image und Likeness (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-basierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter https://dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „kann“, „könnte“, „wird“, „soll“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „könnte“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „vorhersagt“, „potenziell“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, den voraussichtlichen Zeitpunkt, den Ort, das Format und den Ablauf des Dream Bowl XV und damit verbundener Veranstaltungen; die geplante landesweite Übertragung des Dream Bowl XV auf ESPN; die geplante Einführung, den Betrieb und die Durchführung des Bowl Combine; die voraussichtliche Vergabe von zwei Plätzen im Kader des Dream Bowl XV sowie von Spielzeit an teilnahmeberechtigte studentische Athleten im Rahmen des Bowl Combine; die erwartete Teilnahme von studentischen Athleten, Profi-Scouts und anderen Teilnehmern; den geplanten Einsatz und die Nutzung der Event-Registrierungsdienste Event Citadel, der Identitätsprüfung VerifyU, der API Media-Veranstaltungstechnologien, der ADIO-Technologie, von DataScore, DataValue, des Information Data Exchange („IDE“), des NIL Vault („NILv“) und anderer Technologien vom Unternehmen im Zusammenhang mit dem Dream Bowl XV und dem Bowl Combine; die erwartete Fähigkeit dieser Technologien, die Identitätsnachweise, Leistungsdaten und Combine-Ergebnisse der Athleten zu authentifizieren, zu erfassen, zu verwalten, zu bewerten oder anderweitig zu unterstützen; die Strategie des Unternehmens zur Kommerzialisierung seiner Technologien und Plattformen in den Bereichen Sport, Live-Veranstaltungen und verwandten Märkten; sowie die potenzielle Entwicklung oder Einführung weiterer Programme zur Fanbindung, für digitale Assets, zur Tokenisierung oder für Erinnerungsstücke im Zusammenhang mit dem Dream Bowl XV beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Änderungen hinsichtlich des Zeitpunkts, des Austragungsorts, des Formats, des Zeitplans oder der Durchführung des Dream Bowl XV, des Bowl Combine oder damit verbundener Veranstaltungen; das Risiko, dass die geplante ESPN-Übertragung nicht wie erwartet stattfindet oder geändert, verschoben oder abgesagt wird; Änderungen hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung der Athleten, der Teilnahme, der Kaderauswahl, der Spielzeit, der Teilnahme von Scouts oder anderer veranstaltungsbezogener Angelegenheiten; die Fähigkeit des Unternehmens, von Cutting-Edge Sports Management und anderen Parteien, den Dream Bowl XV und das Bowl Combine erfolgreich zu organisieren, durchzuführen und abzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Event Citadel, VerifyU, API Media, ADIO, DataScore, DataValue, IDE, NILv und andere Technologien in einer Live-Veranstaltungsumgebung erfolgreich einzusetzen, zu integrieren, zu betreiben und zu skalieren; die Fähigkeit dieser Technologien, wie erwartet zu funktionieren und die Identitätsnachweise sowie Leistungsdaten der Athleten erfolgreich zu authentifizieren, aufzuzeichnen, zu verwalten oder anderweitig zu unterstützen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien und Plattformen im Sport, bei Live-Veranstaltungen und in damit verbundenen Märkten erfolgreich zu vermarkten; den Zeitplan, die Entwicklung und die wirtschaftliche Tragfähigkeit etwaiger zusätzlicher Programme zur Fanbindung, für digitale Vermögenswerte, zur Tokenisierung oder für Erinnerungsstücke; Risiken im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung, Integration, Cybersicherheit, Datenschutz und der Abhängigkeit von Infrastruktur Dritter, Veranstaltungsorten, Rundfunkanstalten, Anbietern und strategischen Partnern; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens; Veränderungen der wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, technologischen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte und tokenisierte Vermögenswerte; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

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Die Datavault AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,83 % und einem Kurs von 0,164USD auf Nasdaq (21. September 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

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