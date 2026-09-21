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    Ölpreise weiter unter Druck - Preis für Brent-Öl fällt unter 100 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken den vierten Handelstag in Folge
    • Brent sinkt auf den tiefsten Stand seit September
    • Mehr Öllieferungen durch Hormus drücken die Preise
    Ölpreise weiter unter Druck - Preis für Brent-Öl fällt unter 100 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs den vierten Handelstag in Folge gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel unter die Marke von 100 US-Dollar. Nachdem die Notierung bis auf 99,54 Dollar gerutscht war und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. September, wurde sie zuletzt wieder etwas höher bei 100,40 Dollar gehandelt. Das sind dreieinhalb Prozent weniger als am Freitag.

    US-Präsident Donald Trump sagte dem Fernsehsender Fox News, dass er "wahrscheinlich" zu einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian am Rande der UN-Generalversammlung in New York bereit sei. Trump wird zudem ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abhalten und womöglich mit Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten zusammentreffen.

    Darüber hinaus gab es Meldungen, dass saudische Öllieferungen wieder verstärkt die Straße von Hormus passieren können. Die Aussicht, dass wieder mehr Rohöl auf den Weltmarkt gelangt, belastet die Ölpreise.

    "Der Markt geht von einer Phase mit einer sich verschlechternden Versorgungslage in eine Phase über, in der das Schlimmste der Verknappung möglicherweise vorüber ist", sagte Analystin Xuyi Zhao vom chinesischen Handelshaus, Guotai Junan Futures. Der Brent-Preis dürfte sich ihrer Einschätzung zufolge um die Marke von 100 Dollar einpendeln, da die Voraussetzungen für einen anhaltenden Abwärtstrend noch nicht gegeben seien.

    Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Seit Beginn des Jahres hat der Iran-Krieg den Rohstoff um mehr als 60 Prozent verteuert./jkr/nas





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