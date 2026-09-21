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    Projekt zum autonomen Fahren wird aus Leipzig koordiniert

    Für Sie zusammengefasst
    • LVB koordinieren Projekt für autonomes Fahren
    • MILA.mobility verbindet 30 Partner bundesweit
    • Offene Plattform bindet autonome Fahrzeuge ein
    Projekt zum autonomen Fahren wird aus Leipzig koordiniert
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) koordinieren ein bundesweites Projekt für autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr. An dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem Titel MILA.mobility arbeiten 30 Partner aus Verkehrsunternehmen, Industrie, Wissenschaft und Verbänden zusammen, hieß es in einer Mitteilung. Ziel sei die Entwicklung einer offenen, herstellerneutralen Plattform, um autonome Fahrzeuge verschiedener Hersteller in bestehende Betriebs- und Leitstellensysteme zu ermöglichen.

    Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Das Fördervolumen beträgt den Angaben zufolge rund 32,6 Millionen Euro, das Gesamtprojektvolumen rund 57 Millionen Euro. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Matthias Hauer, sagte laut Mitteilung: "Deutschland soll zum Leitmarkt für autonomes Fahren werden."

    In einem ersten Schritt sollen die Komponenten und Schnittstellen in einem virtuellen Labor entwickelt und getestet werden, hieß es weiter. Anschließend würden die Ergebnisse schrittweise unter realen Bedingungen weiterentwickelt und erprobt. Fünf Testfelder entstehen dafür: in Leipzig, in der Region Hannover, in der Region München, in Ludwigslust-Parchim und im Rhein-Main-Gebiet. Die Testfelder sollen die unterschiedlichen Anforderungen des öffentlichen Verkehrs abbilden.

    Die LVB entwickeln und erproben seit mehreren Jahren gemeinsam mit Partnern autonome Mobilitätsangebote im öffentlichen Nahverkehr. "Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in die Koordination des bundesweiten Vorhabens sowie in die Entwicklung gemeinsamer Branchenstandards ein", hieß es in der Mitteilung weiter./dh/DP/nas







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