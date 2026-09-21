Kurs von K+S unter Druck - Trump will Kali-Deal mit Belarus

Der zuvor leicht im Plus liegende Kurs von K+S sackte nach der Nachricht mit bis zu vier Prozent ins Minus ab. Der deutsche Düngemittelhersteller verfügt in Kanada mit seinem Kaliwerk Bethune über Düngemittel-Kapazitäten der Provinz Saskatchewan.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Nachricht des US-Präsidenten Donald Trump hat am Montagnachmittag die Aktien von K+S belastet. Nachdem Trump auf seiner Mitteilungsplattform "Truth Social" den Willen signalisierte, mit dem bedeutenden Kalidünger-Produzenten und Russland-Verbündeten Belarus einen Deal zu machen. Er erklärte die Gespräche darüber mit der Absicht, Düngemittel günstiger zu beziehen als aus dem eigenen Nachbarland Kanada.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktien knüpften an ihren jüngsten Rückschlag vom Hoch seit März an, das zuvor im September erreicht worden war. Allerdings reduzierten sie ihr Tagesminus dann auch wieder etwas auf zuletzt 1,2 Prozent./tih/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 16,10 auf Tradegate (21. September 2026, 17:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -38,27 %/+11,11 % bedeutet.



