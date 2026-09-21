TAGESVORSCHAU
Termine am 22. September 2026
- Unternehmen mit Tui, Kingfisher und WindEnergy
- Konjunkturdaten aus Europa, Großbritannien und USA
- Japan begeht einen Feiertag am Dienstag
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update
08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26
08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26
10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26
11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: Richmond-Herstellerindex
SONSTIGE TERMINE
JPN: Feiertag
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