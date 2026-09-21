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    FQ-42 „Vengeance“ findet ein neues Zuhause auf der Creech Air Force Base

    Die Auslieferung des Flugzeugs setzt die Meilensteine des CCA-Programms fort

     

    SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gratuliert der US-Luftwaffe (USAF) zu den raschen Fortschritten bei ihrem „Collaborative Combat Aircraft“-Programm, dessen Herzstück die von GA-ASI entwickelte und hergestellte FQ-42 Vengeance ist. Der jüngste Meilenstein wurde am 18. September erreicht, als eine neue FQ-42 Vengeance an die Creech AFB in Nevada ausgeliefert wurde, um den Betrieb mit Test- und Evaluierungseinheiten fortzusetzen.

     

    FQ-42 Vengeance Finds New Home at Creech Air Force Base

     

    „Das CCA-Programm schreitet unglaublich schnell voran“, sagte Mike Atwood, Vice President für fortgeschrittene Programme bei GA-ASI. „Jede Woche erzielt die Luftwaffe mit der Vengeance neue und noch beeindruckendere Erfolge. Es ist erstaunlich, wie weit dieses Programm in so kurzer Zeit gekommen ist.“

     

    Die in Creech eingetroffene FQ-42 wird die regelmäßigen Test- und Evaluierungsflüge mit der Luftwaffe fortsetzen, die darauf abzielen, das neue Flugzeug zu erproben. Frühere Erprobungen mit der „Vengeance“ und anderen Jets von GA-ASI – darunter die XQ-67A Off-Board Sensing Station und die MQ-20 Avenger– haben gezeigt, dass das Trio der Kampfflugzeuge in verschiedenen Szenarien fliegen kann, die die Grenzen der militärischen Luftfahrt erweitern. Die Jets von GA-ASI absolvierten Flüge sowohl teilautonom als auch autonom mit verschiedenen KI-Piloten sowie unter der kollaborativen Steuerung durch menschliche Kampfpiloten, die F-22 Raptor und F-35 Lightning II flogen.

     

    Die FQ-42 „Vengeance“, ein unbemanntes Kampfflugzeug der fünften Generation mit einem internen Waffenschacht und weiteren Merkmalen, die auf geringe Erkennbarkeit und erhöhte Überlebensfähigkeit ausgelegt sind, hat Formationsflüge neben F-35 und F-15E „Strike Eagle“ absolviert, um gemeinsame Kontrolloperationen mit bemannten Flugzeugen vorzubereiten. Diese Experimente werden die zuvor von GA-ASI durchgeführten Demonstrationsflüge nachbilden, bei denen die MQ-20 als CCA-Ersatzmodell eingesetzt wurde, um den CCA-Einsatz parallel zum primären Entwicklungsprogramm der US-Luftwaffe voranzutreiben.

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